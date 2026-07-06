Netanyahu kaže da nije utvrđen datum posjete Washingtonu, priznaje nesuglasice s Trumpom Teheran „nije prijatelj“ Washingtona, poručio izraelski premijer u intervjuu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak da još uvijek nije utvrđen datum za njegovu planiranu posjetu Washingtonu, istovremeno priznajući da ima nesuglasice s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, prenosi Anadolu.

„Može doći do razlika u mišljenjima, ali mi o njima obično razgovaramo u otvorenom dijalogu“, rekao je Netanyahu u intervjuu za Fox News.

„Još nismo utvrdili datum posjete, ali bih volio vidjeti da se postigne mir s Libanom“, naveo je on.

Govoreći o Iranu, Netanyahu je kazao da Teheran „nije prijatelj“ Washingtona, dodajući da se Iranu „ne smije dozvoliti da nabavi nuklearno oružje ili sredstva za njegovu isporuku“.

SAD i Izrael optužuju Iran da razvija nuklearne i raketne programe za koje tvrde da ugrožavaju Izrael i američke saveznike u regionu.

Iran negira da teži nuklearnom oružju, insistirajući na tome da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski.

Iran i SAD su 17. juna postigli memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba koji je počeo 28. februara.

Ovaj memorandum pruža okvir za rješavanje otvorenih pitanja između Washingtona i Teherana putem pregovora, što uključuje prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija, nuklearni dosje, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i šire regionalne sigurnosne aranžmane.