Izraelski premijer kazao je da ekonomija može u potpunosti pokriti vojne i finansijske potrebe usred rastućih tenzija s Washingtonom oko politike prema Iranu

Netanyahu: Izrael više ne treba američku pomoć, planira njeno ukidanje u deset godina Izraelski premijer kazao je da ekonomija može u potpunosti pokriti vojne i finansijske potrebe usred rastućih tenzija s Washingtonom oko politike prema Iranu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je američka finansijska pomoć Izraelu "poput socijalne pomoći" i izjavio da je želi postepeno ukinuti tokom sljedeće decenije usred rastućih neslaganja između Tel Aviva i Washingtona, posebno oko politike prema Iranu, javlja Anadolu.

"Želim zaustaviti američku pomoć. To je kao socijalna pomoć. Ne želim je", rekao je Netanyahu u intervjuu za izraelski Kanal 14 emitovan u utorak navečer.

Rekao je da izraelska ekonomija više nije mala i da je sposobna samostalno pokriti svoje troškove.

"Američko finansiranje predstavlja mali dio bruto domaćeg proizvoda i Izrael sada ima dovoljno finansijskih kapaciteta da taj iznos u potpunosti pokrije iz vlastitih resursa", rekao je.

Na pitanje da li bi Izrael trebao prestati primati američku pomoć, Netanyahu, kojeg traži Međunarodni krivični sud zbog optužbi vezanih za ratne zločine u Pojasu Gaze, odgovorio je: "Da."

"Želim desetogodišnju fazu koja bi postepeno smanjila ovisnost Izraela o SAD-u", rekao je.

Netanyahu je rekao da se izraelska ekonomija približava bilionu dolara i da će se moći sama finansirati od sljedeće godine.

U prethodnom intervjuu za CBS-ovu emisiju "60 minuta" 11. maja, Netanyahu je rekao da Izrael treba preispitati svoj finansijski odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Apsolutno. I to sam rekao predsjedniku Trumpu (Donald). Rekao sam to našem vlastitom narodu", rekao je tada.

Dodao je da bi proces trebao odmah početi i nastaviti se tokom sljedeće decenije.

SAD je najveći saveznik Izraela. Obje strane su 2016. godine potpisale desetogodišnji sporazum koji pokriva period 2019–2028. prema kojem američka pomoć Izraelu iznosi oko 38 milijardi dolara (34,9 milijardi eura).

Neslaganja između Tel Aviva i Washingtona nedavno su se povećala oko trenutnih pregovora s Iranom i memoranduma o razumijevanju između dvije strane.

Izraelski zvaničnici su rekli da je Trumpova administracija isključila Tel Aviv iz razgovora s Washingtonom i da nije u potpunosti uzela u obzir interese Izraela.