Izraelski premijer poručio da država treba jačati vojnu i tehnološku samostalnost, usred rastućih neslaganja s Washingtonom oko regionalnih sporazuma i rata u Libanu

Netanyahu: Izrael mora smanjiti ovisnost o SAD-u i razviti vlastiti sistem naoružanja Izraelski premijer poručio da država treba jačati vojnu i tehnološku samostalnost, usred rastućih neslaganja s Washingtonom oko regionalnih sporazuma i rata u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u utorak da Izrael mora smanjiti ovisnost o stranoj podršci i izgraditi nezavisni sistem naoružanja usred neslaganja između njegove vlade i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, javlja Anadolu.

Govoreći na sastanku s rezervnim borbenim oficirima koji pohađaju kurs u ilegalnom bloku naselja Gush Etzion na okupiranoj Zapadnoj obali, Netanyahu je rekao da Izrael cijeni pomoć koju je dobio od Washingtona, ali da mora ojačati vlastite sposobnosti.

"Veoma cijenim podršku koju je Izrael dobio od naših američkih prijatelja, ali moramo se osloboditi zavisnosti i izgraditi vlastiti nezavisni sistem naoružanja", rekao je Netanyahu, a prenosi izraelska novinska stranica "Ynet".

Netanyahu je rekao da Izrael mora nastaviti širiti svoju vojnu snagu i tehnološke sposobnosti.

"Moramo se osloboditi zavisnosti, izgraditi sve više i više snage, uvesti sve više i više tehnologije, obučiti sve više generacija komandanata poput vas, jer to će na kraju odrediti gdje ćemo biti", rekao je.

Primjedbe dolaze usred rastućih sporova unutar izraelskih političkih i sigurnosnih krugova oko memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana i njihovih mogućih implikacija za okončanje rata na libanskom frontu.

Prošlog četvrtka, američki potpredsjednik JD Vance oštro je kritikovao ministre u Netanyahuovoj vladi zbog njihovog protivljenja američko-iranskom sporazumu.

"Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je ostao igdje u cijelom svijetu", rekao je Vance.

"Tokom posljednja tri mjeseca dvije trećine odbrambenog oružja koje je štitilo vašu domovinu napravile su američke ruke i plaćeno je američkim poreznim dolarima. Problem za Izrael nije Donald J. Trump, a bilo ko u Izraelu koji misli da je njihov najveći problem predsjednik Sjedinjenih Američkih Država treba se probuditi i namirisati stvarnost situacije u kojoj se ta država nalazi", dodao je.

Iran i SAD objavili su 14. juna da su postigli sporazum od 14 tačaka uz posredovanje Pakistana, koji ima za cilj okončanje rata i rješavanje neriješenih sporova kroz dijalog i pregovore.

Memorandum, poznat kao Islamabadski sporazum, stupio je na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.

Sporazum uključuje odredbe vezane za okončanje rata, uključujući u Libanu, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade nametnute Iranu.