Nestašice hrane i goriva izazvale duge redove u Boliviji Višesedmične blokade puteva poremetile snabdijevanje La Paza, demonstranti traže ostavku predsjednika Rodriga Paza

Nestašice hrane i goriva izazvale su duge redove širom administrativnog glavnog grada Bolivije La Paza, dok višesedmične blokade puteva nastavljaju ometati dopremu zaliha u gradu.

Poremećaji u snabdijevanju uslijedili su nakon 42 dana blokada koje organizuju društvene grupe i Centralni sindikat radnika Bolivije (COB), zahtijevajući ostavku predsjednika Rodriga Paza.

Snimci iz La Paza prikazuju kolone vozila koje se protežu duž više gradskih blokova ispred benzinskih pumpi, dok građani satima čekaju kako bi kupili gorivo i osnovne životne namirnice.

Posljedice blokada osjetile su se i u susjednom gradu El Altu, gdje su ograničenja na transportnim pravcima dodatno otežala isporuku osnovnih proizvoda.

Zbog nestašice goriva i blokiranih puteva smanjena je i aktivnost na autobuskoj stanici u La Pazu, što dodatno utiče na saobraćaj i svakodnevni život stanovnika.

Blokade puteva već sedmicama predstavljaju ozbiljan izazov za snabdijevanje i funkcionisanje urbanih centara u zemlji, dok politička kriza i dalje traje.