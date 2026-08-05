Bolnica je isključila većinu električnog napajanja kako bi sačuvala preostale zalihe goriva za agregate

Nestašica goriva u bolnici u Gazi ugrožava živote pacijenata Bolnica je isključila većinu električnog napajanja kako bi sačuvala preostale zalihe goriva za agregate

Velika nestašica goriva za agregate i medicinskog materijala u bolnici Udruženja prijatelja pacijenata u Gradu Gazi dovodi u opasnost pacijente na intenzivnoj njezi i novorođenčad smještenu u inkubatorima.

Bolnica je isključila većinu električnog napajanja kako bi sačuvala preostale zalihe goriva za agregate, budući da u Pojas Gaze ne ulazi dovoljno goriva za održavanje ključnih medicinskih usluga.

Šef Odjela za neonatologiju i intenzivnu njegu dr. Samer Lubbad rekao je da je bolnica bila primorana svakodnevno gasiti agregate na nekoliko sati kako bi sačuvala preostale zalihe goriva.

Kazao je da ta mjera ometa pružanje neophodne medicinske njege i prisiljava osoblje da radi u izuzetno teškim uslovima, uključujući velike ljetne vrućine.

"Kao što znamo, odjeli intenzivne njege i neonatologije koriste opremu koja hospitaliziranim pacijentima osigurava kisik. Prekidi u napajanju zato prekidaju dovod kisika toj djeci", rekao je.

Apelujući na sve međunarodne organizacije da omoguće dopremanje goriva u Gazu i osiguraju Bolnici prijatelja pacijenata količine goriva potrebne za rad agregata, Lubbad je upozorio:

"Ako agregati prestanu raditi, to će dovesti do teških i katastrofalnih posljedica, uključujući prestanak rada električne opreme poput inkubatora koji se koriste za prijevremeno rođene bebe i novorođenčad na odjelu neonatologije."

Pedijatar dr. Saeed Salah također je upozorio da su učestali prekidi u snabdijevanju električnom energijom dodatno pogoršali krizu i da bi mogli imati kobne posljedice.

"Glavni razlog je nedostatak goriva potrebnog za rad agregata. To će imati razorne posljedice po djecu i na kraju može dovesti do njihove smrti", rekao je.

Zdravstveni sistem u Gazi teško je oslabljen izraelskim genocidom nad Palestincima koji traje od 8. oktobra 2023. godine.

Izrael je uništio bolnice i zdravstvene ustanove te spriječio ulazak lijekova, medicinskog materijala i goriva, čime je ozbiljno umanjena sposobnost zdravstvenih ustanova da pružaju liječenje, posebno oboljelima od raka i osobama s hroničnim bolestima.

Od oktobra 2023. godine u izraelskom ratu u Gazi ubijeno je više od 73.000 ljudi, a ranjeno više od 174.000, prema podacima iz teksta.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine, Izrael je nastavio napade širom Pojasa Gaze, pri čemu je ubijeno 1.250 Palestinaca, a 4.110 ih je ranjeno, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi.