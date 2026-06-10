Vlasti pozivaju na smirenost nakon požara i nereda koji su izbili širom glavnog grada Sjeverne Irske

Neredi nastavljeni u Belfastu nakon napada nožem u kojem je muškarac teško povrijeđen Vlasti pozivaju na smirenost nakon požara i nereda koji su izbili širom glavnog grada Sjeverne Irske

Neredi su se nastavili u Belfastu u srijedu nakon napada nožem u kojem je jedan muškarac teško povrijeđen, a policija je rasporedila dodatne snage dok su se nemiri širili na više dijelova glavnog grada Sjeverne Irske.

Vlasti su saopćile da je 30-godišnji muškarac optužen za pokušaj ubistva u vezi s napadom koji se dogodio u ponedjeljak navečer.

On se također tereti za posjedovanje oštrog predmeta na javnom mjestu i upućivanje prijetnji ubistvom.

Požari su prijavljeni u nekoliko dijelova Belfasta, uključujući i autobus koji je zapaljen u istočnom dijelu grada.

Policija je rasporedila jedinice za razbijanje nereda i pripadnike Taktičke podrške dok su se nemiri širili na više područja, javlja Sky News.

Emiter je izvijestio da su stanovnici evakuirani iz zgrade oštećene požarom, dok su se maskirane osobe okupljale u pojedinim dijelovima grada.

Mnogi poslovni objekti su ranije zatvoreni, javni prevoz je obustavljen, a pojedine ceste blokirane dok su vlasti pokušavale obuzdati nerede.

Policijska služba Sjeverne Irske pozvala je na smirenost i apelovala da ljudi ne uzimaju zakon u svoje ruke, dok se istrage i o napadu i o kasnijim neredima nastavljaju.

Žrtva, muškarac u četrdesetim godinama, i dalje je u bolnici s teškim povredama očiju, vrata i leđa, navodi se u izvještaju.

Napad se dogodio u ponedjeljak navečer u Sjevernom Belfastu, gdje je policija saopćila da je žrtva pretrpjela značajne povrede i da je pokrenuta istraga radi utvrđivanja motiva.

Britanski list “Telegraph“ objavio je da je osumnjičeni državljanin Sudana kojem je odobren boravak u Velikoj Britaniji nakon ulaska preko Irske.