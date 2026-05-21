Neprihvatljivo: Danska osudila izraelski tretman pritvorenika iz flotile za Gazu Ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen kaže da se prema aktivistima koje su presrele izraelske snage mora postupati s poštovanjem nakon što se pojavio snimak koji prikazuje pritvorenike vezane patentnim zatvaračima i kako kleče

Danska je u četvrtak izrazila zabrinutost zbog postupanja prema aktivistima pritvorenim nakon presretanja flotile za Gazu, nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio snimak na kojem se vide aktivisti vezani patentnim zatvaračima i prisiljeni da kleče poslije pritvaranja u međunarodnim vodama, javlja Anadolu.

"Duboko sam zabrinut zbog neprihvatljivog tretmana izraelskog ministra sigurnosti Ben-Gvira prema pritvorenicima iz flotile za Gazu. Apsolutno je ključno da se prema pritvorenicima postupa s poštovanjem i da se poštuju njihova prava, što je Danska također jasno stavila do znanja Izraelu", napisao je danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Humanitarna Globalna flotila Sumud objavila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju nakon napada u međunarodnim vodama.

Flotila, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine.

Iako je prekid vatre u Gazi postignut 10. oktobra 2025. godine, humanitarni pristup u Pojasu se nije poboljšao, a smrtonosni izraelski napadi su nastavljeni.

Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da je najmanje 881 osoba ubijena, a 2.621 povrijeđena od stupanja na snagu prekida vatre.

Sporazum je imao za cilj da zaustavi dvogodišnji izraelski rat u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, većinom žena i djece, povrijeđeno više od 172.000, te je prouzrokovao široko rasprostranjeno razaranje koje je pogodilo oko 90 posto civilne infrastrukture.