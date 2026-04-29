Nema više finog momka: Trump poručio Iranu da se "uskoro opameti" oko nuklearnog sporazuma

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je pozvao Iran da se "uskoro opameti" oko nuklearnog sporazuma, izjavivši: "Nema više gospodina finog momka", javlja Anadolu.

"Iran se ne može sabrati. Ne znaju kako potpisati nenuklearni sporazum. Bolje da se uskoro opamete", rekao je Trump na platformi Truth Social.

Objava je prikazivala američkog predsjednika u crnom odijelu i sunčanim naočalama, kako drži oružje, dok se u pozadini vide eksplozije u Iranu.

SAD i Izrael pokrenuli su zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, što je navelo Teheran da odgovori udarima na ono što je opisao kao američke interese širom regije, od kojih su mnogi u zemljama Perzijskog zaljeva.

Prekid vatre je proglašen 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili pregovori održani u Islamabadu 11. i 12. aprila, ali su pregovori završeni bez dogovora.

Trump je kasnije izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, uz očekivanje prijedloga Teherana.

U ponedjeljak je signalizirao da vjerovatno neće prihvatiti najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata nakon što je Teheran predložio plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, dok je pitanja o svom nuklearnom programu ostavio za kasnije pregovore.