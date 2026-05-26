Nekoliko poginulih u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji

Nekoliko osoba je poginulo nakon što je u utorak u Istočnoj Flandriji u Belgiji voz udario u školski autobus, prema pisanju dnevnih novina HLN, prenosi Anadolu.

Izvor je potvrdio za HLN da je bilo nekoliko smrtnih slučajeva u nesreći u kojoj je u školski autobus udario putnički voz na željezničko-cestovnom prelazu.

Navodno je u autobusu bilo sedmero djece i dvije odrasle osobe, uključujući vozača.

Na mjestu događaja raspoređeno je nekoliko hitnih službi.

Navodno je u vozu bilo oko 100 putnika. Nema povrijeđenih.

Operater željezničke mreže Infrabel napomenuo je da su svjetla na željezničko-cestovnom prelazu bila crvena, a rampe spuštene u trenutku sudara.

Napomenuo je da se istražuju tačne okolnosti nesreće.