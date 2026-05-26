Nekoliko poginulih u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji

İlayda Çakırtekin
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Nekoliko osoba je poginulo nakon što je u utorak u Istočnoj Flandriji u Belgiji voz udario u školski autobus, prema pisanju dnevnih novina HLN, prenosi Anadolu.
Izvor je potvrdio za HLN da je bilo nekoliko smrtnih slučajeva u nesreći u kojoj je u školski autobus udario putnički voz na željezničko-cestovnom prelazu.
Navodno je u autobusu bilo sedmero djece i dvije odrasle osobe, uključujući vozača.
Na mjestu događaja raspoređeno je nekoliko hitnih službi.
Navodno je u vozu bilo oko 100 putnika. Nema povrijeđenih.
Operater željezničke mreže Infrabel napomenuo je da su svjetla na željezničko-cestovnom prelazu bila crvena, a rampe spuštene u trenutku sudara.
Napomenuo je da se istražuju tačne okolnosti nesreće.