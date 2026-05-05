Uzrok požara još nije poznat, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Mehr

Nekoliko komercijalnih brodova oštećeno u požaru u južnoj iranskoj luci Uzrok požara još nije poznat, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Mehr

Požar je izbio na nekoliko komercijalnih brodova u južnoj iranskoj luci Dayyer, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Mehr, dodajući da vatrogasni timovi rade na obuzdavanju požara, javlja Anadolu.

"Uzrok incidenta još nije poznat i bit će objavljen nakon što se operacije gašenja požara u potpunosti završe", dodaje se u saopćenju.

Izvještaj dolazi usred stalnih napetosti u regiji i Hormuškom moreuzu usred primirja koje je pauziralo rat koji je počeo američkim i izraelskim napadima na Iran 28. februara.