"Ne mogu spavati noću": Otac iz Gaze kopa po ruševinama više od dvije godine u potrazi za posmrtnim ostacima voljenih

Više od dvije godine, 40-godišnji Mahmoud Abdul Rahman al-Matarif Hille vlastitim rukama pretražuje ruševine porodične kuće u sjevernoj Gazi, pokušavajući izvući tijela 24 rođaka koji su još uvijek zarobljeni ispod ruševina.

Hille, iz izbjegličkog kampa Džabalija, izgubio je gotovo cijelu porodicu u izraelskom napadu 21. decembra 2023. godine, kada je meta bila petospratna stambena zgrada u kojoj su se nalazili njegovi rođaci.

Kaže kako je ubijeno 39 članova njegove porodice, uključujući suprugu, troje djece, majku, oca, braću Ahmeda i Mohammeda, njihove supruge i djecu, te ujaka.

Dok kopa po ruševinama, Hille je zaplakao, brišući lice dok nastavlja ručno uklanjati kamenje i beton.

"Napustio sam kuću samo nekoliko minuta ranije, kada je pogođena", rekao je Hille i dodao: "Svi u kući su ubijeni. Nije bilo nijednog preživjelog."

Rekao je da su mnoga tijela pronađena potpuno raskomadana nakon napada, što identifikaciju čini izuzetno teškom. Neki dijelovi tijela, dodao je, pronađeni su stotinama metara od zgrade.

"Oni koje smo izvukli bili su u komadima. Pronašli smo ih na krovu, na zidovima i po tom području", rekao je.



"Ostali su još uvijek pod ruševinama, ispod slojeva urušenog betona."

Hille je rekao da je 24 njegovih rođaka ostalo zarobljeno pod ruševinama, uključujući i njegovu djecu.

Njegov najmlađi sin imao je samo 40 dana kada je ubijen.

"Želio sam odgajati svoju djecu i gledati ih kako rastu", rekao je.



"Moj sin je došao nakon 11 godina čekanja. Imao je samo 40 dana kada je ubijen."

Budući da na sjeveru Gaze nema teške mehanizacije, Hille je rekao da je bio prisiljen angažovati radnike da ručno uklone ruševine, uprkos visokim troškovima i sporom napretku.

"Nema bagera ni buldožera. Od početka mjeseca oslanjamo se na radnike i ljude ovdje. To košta mnogo novca, ali to nije problem."

Za Hillea, izvlačenje tijela je posljednja dužnost koju može obaviti za svoju porodicu.

"Osoba može osjetiti mir tek kada izvede svoju djecu i sahrani ih", rekao je.



"Kada pronađe svog sina i sahrani ga, pronađe njegovu majku i sahrani je. Ali, cijela moja porodica je i dalje pod ruševinama."

Rekao je da su zimske kiše pale preko ruševina, što je dodatno pojačalo njegovu patnju jer tijela ostaju zakopana ispod betona, kamenja i kućnih predmeta.

"Nepodnošljivo je za nekoga da mučenik i dalje bude zakopan pod ruševinama... Ostajem u blizini. Ne mogu spavati noću."

Hille je rekao da Uprava civilne zaštite nije u mogućnosti da obezbijedi mehanizaciju, jer je veliki dio njene opreme u sjevernoj Gazi uništen u izraelskim napadima.

"Nema vozila, nema automobila, nema kola hitne pomoći. Bageri su bombardovani, kopači su bombardovani - sve je bilo meta."

U Gazi se, prema lokalnim izvještajima, više od 8.000 tijela još uvijek nalazi zarobljeno pod ruševinama nakon izraelskih napada, a napori za spašavanje ozbiljno su otežani blokadom i ograničenjima ulaska teške mehanizacije u enklavu.