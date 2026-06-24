Navodi iz novoobjavljene knjige: Trump poručio Netanyahuu da su ga siti svi Jevreji

Berk Kutay Gökmen
24. juni 2026.•Ažuriranje: 24. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu tokom telefonskog poziva 2025. godine da su "svi Jevreji siti tebe", tokom napora da se osigura prekid vatre u Gazi, prema knjizi koju su u utorak objavili novinari Maggie Haberman i Jonathan Swan, javlja Anadolu.
Knjiga "Promjena režima: Unutar carskog predsjedništva Donalda Trumpa" bavi se prvom godinom Trumpovog drugog mandata i donosi detalje o napetom razgovoru između Trumpa i Netanyahua.
Tvrdi se da je Trump rekao Netanyahuu, koji je bio na pozivu s višim američkim pomoćnicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom: "Svi su siti tebe, Bibi. Svi Jevreji su siti tebe. Čak su i dva Jevreja na ovom pozivu sita tebe."
Prema knjizi, razgovor se vodio tokom Generalne skupštine UN-a u septembru 2025. godine, dok je Trump promovisao plan od 20 tačaka usmjeren na okončanje rata u Gazi i obnovu teritorije.
Autori su rekli da je Trump rekao Netanyahuu i da ne može "odustati" od predloženog sporazuma o prekidu vatre za Gazu koji je Washington predložio.
Ranije tog mjeseca, Izrael je pokrenuo zračni napad usmjeren na vođe Hamasa u Kataru dok su se okupljali kako bi razgovarali o mogućem sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, prema odlomcima iz knjige.
U odlomcima se navodi da u napadu nisu ubijeni visoki zvaničnici Hamasa koji su bili meta, ali je ubijeno nekoliko nižerangiranih članova Hamasa i katarski stražar.
Nakon napada, Katar je odbio nastaviti služiti kao posrednik između Izraela i palestinske grupe Hamas, prema knjizi.
Odlomci iz knjige ne pokazuju da li je Trumpov ispad povezan s napadom u Kataru.
Trump je također rekao Netanyahuu: "Ja sam najbolji prijatelj kojeg je Izrael ikada imao. Svi te mrze, a ja sam bio uz tebe."
U odvojenom odlomku objavljenom prošle sedmice navodi se da je Trump tokom prvih mjeseci svoje druge administracije nazivao Netanyahua "prevarantom", prema autorima.
Tvrdnje iznesene u knjizi još nisu zvanično potvrđene od strane Trumpa, Bijele kuće, Netanyahua ili ureda izraelskog premijera.