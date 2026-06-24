Prema navodima iz knjige, američki predsjednik ukorio je izraelskog premijera u telefonskom pozivu tokom pregovora o prekidu vatre u Gazi 2025. godine

Navodi iz novoobjavljene knjige: Trump poručio Netanyahuu da su ga siti svi Jevreji Prema navodima iz knjige, američki predsjednik ukorio je izraelskog premijera u telefonskom pozivu tokom pregovora o prekidu vatre u Gazi 2025. godine

Američki predsjednik Donald Trump rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu tokom telefonskog poziva 2025. godine da su "svi Jevreji siti tebe", tokom napora da se osigura prekid vatre u Gazi, prema knjizi koju su u utorak objavili novinari Maggie Haberman i Jonathan Swan, javlja Anadolu.

Knjiga "Promjena režima: Unutar carskog predsjedništva Donalda Trumpa" bavi se prvom godinom Trumpovog drugog mandata i donosi detalje o napetom razgovoru između Trumpa i Netanyahua.

Tvrdi se da je Trump rekao Netanyahuu, koji je bio na pozivu s višim američkim pomoćnicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom: "Svi su siti tebe, Bibi. Svi Jevreji su siti tebe. Čak su i dva Jevreja na ovom pozivu sita tebe."

Prema knjizi, razgovor se vodio tokom Generalne skupštine UN-a u septembru 2025. godine, dok je Trump promovisao plan od 20 tačaka usmjeren na okončanje rata u Gazi i obnovu teritorije.

Autori su rekli da je Trump rekao Netanyahuu i da ne može "odustati" od predloženog sporazuma o prekidu vatre za Gazu koji je Washington predložio.

Ranije tog mjeseca, Izrael je pokrenuo zračni napad usmjeren na vođe Hamasa u Kataru dok su se okupljali kako bi razgovarali o mogućem sporazumu o prekidu vatre s Izraelom, prema odlomcima iz knjige.

U odlomcima se navodi da u napadu nisu ubijeni visoki zvaničnici Hamasa koji su bili meta, ali je ubijeno nekoliko nižerangiranih članova Hamasa i katarski stražar.

Nakon napada, Katar je odbio nastaviti služiti kao posrednik između Izraela i palestinske grupe Hamas, prema knjizi.

Odlomci iz knjige ne pokazuju da li je Trumpov ispad povezan s napadom u Kataru.

Trump je također rekao Netanyahuu: "Ja sam najbolji prijatelj kojeg je Izrael ikada imao. Svi te mrze, a ja sam bio uz tebe."

U odvojenom odlomku objavljenom prošle sedmice navodi se da je Trump tokom prvih mjeseci svoje druge administracije nazivao Netanyahua "prevarantom", prema autorima.

Tvrdnje iznesene u knjizi još nisu zvanično potvrđene od strane Trumpa, Bijele kuće, Netanyahua ili ureda izraelskog premijera.