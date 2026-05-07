Navijači PSG-a sukobili se s policijom u Parizu nakon kvalifikacija za finale Lige prvaka

Vesna Besic
07 Maj 2026•Ažuriranje: 07 Maj 2026
U srijedu navečer u Parizu su izbili sukobi dok su se navijači okupljali kako bi proslavili plasman Paris Saint-Germaina (PSG) u finale Lige prvaka, javlja Anadolu.
Neredi su izbili u blizini stadiona "Park prinčeva" nakon što je PSG osigurao svoje mjesto u finalu pobjedom s ukupnih 6:5 u dvomeču s Bayernom iz Minhena.
Grupe navijača ispaljivale su vatromet na snage sigurnosti, koje su odgovorile suzavcem kako bi rastjerale masu. Demonstranti su također zapalili nekoliko kanti za smeće na ulicama zapadnog Pariza.
Prije utakmice, policijska je zabranila okupljanja u nekoliko područja, uključujući Champs-Elysees, navodeći zabrinutost zbog potencijalnih javnih nereda.
Uprkos ograničenjima, stotine navijača okupile su se u glavnom gradu kako bi obilježile plasman tima u finale turnira protiv Arsenala.