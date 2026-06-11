Naučnici otkrili najveće svjetsko groblje kitova kod Australije

Saadet Gökce
11. juni 2026.•Ažuriranje: 11. juni 2026.
Naučnici su otkrili ono što se smatra najvećim svjetskim grobljem kitova, kod obale Australije, s posmrtnim ostacima koja datiraju milionima godina unazad.
Ogromna nekropola kitova pronađena je u zoni Diamantina, na dubinama od 4.616 do 7.001 metar, i prostire se oko 1.200 kilometara preko morskog dna jugoistočnog Indijskog okeana, prema istraživanju objavljenom u srijedu u časopisu “Nature“.
Istraživači su identifikovali opsežnu akumulaciju ostataka kitova, uključujući pet modernih zajednica “whale-fall” – dubokomorski ekosistem koji se formira oko leša kita – i 476 fosilnih kitova (cetacea).
Fosilni zapis u području uključuje i postojeće i izumrle vrste dubokoronjajućih kljunastih kitova.
Posmrtni ostaci datiraju i do 5,3 miliona godina unazad, na osnovu datiranja izračunatog pomoću atomskih izotopa, navodi se u studiji.
Studija ove zone nudi uvid u porijeklo, paleoekologiju i populacijske dinamike kljunastih kitova od pliocenske epohe do danas, naveli su istraživači.