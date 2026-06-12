Alijansa je objavila da će smanjenje trupa biti postepeno i reverzibilno kako se stabilnost na Kosovu bude povećavala

NATO smanjuje mirovne snage na Kosovu nakon poboljšanja sigurnosti Alijansa je objavila da će smanjenje trupa biti postepeno i reverzibilno kako se stabilnost na Kosovu bude povećavala

NATO je u petak objavio da će postepeno smanjivati ​​obim svoje mirovne misije na Kosovu tokom sljedeće godine, navodeći da se sigurnosna situacija dovoljno poboljšala da omogući manje vojno prisustvo, javlja Anadolu.

"NATO i KFOR su u potpunosti posvećeni sigurnosti i bezbjednosti na Kosovu", rekao je u saopćenju vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a za Evropu, general Alexus G. Grynkewich.

"Upravo je ta posvećenost dovela do povećane stabilnosti kako su sigurnosne organizacije na Kosovu postale sposobnije. Trenutni uslovi pružaju priliku za dalju optimizaciju veličine i položaja KFOR-a", dodao je.

Kosovske snage (KFOR), mirovna misija NATO-a na Kosovu, raspoređene su od 1999. godine pod mandatom UN-a.

NATO je saopćio da je u januaru okončao raspoređivanje rezervnih trupa u misiji nakon više od dvije godine kontinuiranih rotacija.

Dodatne snage su poslane nakon napetosti i nasilja 2023. godine, uključujući napade na mirovne snage NATO-a u sjevernom kosovskom gradu Zvečanu. U to vrijeme raspoređeno je gotovo 1.000 dodatnih vojnika, što je predstavljalo najveće pojačanje KFOR-a u više od deset godina.

Prema NATO-u, buduća smanjenja će se odvijati postepeno kroz normalne cikluse rotacije trupa i ostat će vezana za uslove na terenu. Alijansa je saopštila da bi se proces mogao preokrenuti ako se sigurnosna situacija pogorša.

NATO je potvrdio svoju posvećenost Zapadnom Balkanu i rekao da će nastaviti podržavati dijalog između Beograda i Prištine koji posreduje EU, opisujući ga kao ključan za dugoročnu regionalnu stabilnost.