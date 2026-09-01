Upozorenja za zračni prostor izdana su preko noći nakon aktivnosti dronova u blizini baltičkih granica, prema izvještajima

NATO podigao borbene avione nakon aktivnosti dronova u blizini Latvije i Estonije Upozorenja za zračni prostor izdana su preko noći nakon aktivnosti dronova u blizini baltičkih granica, prema izvještajima

NATO je podigao borbene avione nakon što su se dronovi približili ili ušli u zračni prostor Latvije i Estonije preko noći, prema lokalnim vlastima koje su u utorak citirali javni emiteri LRT i ERR, prenosi Anadolu.

U Latviji je upozorenje na potencijalnu prijetnju zračnom prostoru izdano u sjeveroistočnoj općini Aluksne, što je potaknulo NATO-ovu misiju zračnog nadzora Baltika da podigne borbene avione, saopćile su Nacionalne oružane snage Latvije.

Stanovnicima je savjetovano da ostanu u zatvorenom prostoru, zatvore prozore i vrata i slijede "princip dva zida", držeći dva zida između sebe i potencijalne prijetnje.

Rečeno im je i da pozovu hitni broj 112 ako uoče niskoleteći, sumnjiv ili opasan objekt.

Upozorenje je ukinuto u 4.17 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Oko 90 minuta ranije, u latvijskoj općini Ludza izdato je žuto upozorenje nižeg nivoa zbog potencijalne prijetnje zračnom prostoru. Kasnije je otkazano.

Incidenti su uslijedili nakon ponovljenih upozorenja o zračnom prostoru u latvijskim regijama Latgale i Vidzeme ovog ljeta.

Strani dronovi su se srušili i eksplodirali u Latviji, a neke od njih su oborili i NATO borbeni avioni.

Vjeruje se da su incidenti uključivali dronove korištene u rusko-ukrajinskom ratu koji su se približili ili ušli u latvijski zračni prostor.

U susjednoj Estoniji, ruski dronovi su se nakratko približili gradu Narvi, dok je drugi prešao u estonski zračni prostor na jugoistoku zemlje, prema ERR-u.

Komandant estonskih zračnih snaga, brigadni general Riivo Valge, rekao je da je oko deset dronova otkriveno u blizini granice oko dva sata ujutro po lokalnom vremenu dok je Ukrajina izvodila ono što je opisao kao napad dronom velikih razmjera na Rusiju.

Oko tri sata ujutro po lokalnom vremenu (00:00 GMT), jedan dron se okrenuo prema Narvi, što je navelo vlasti da izdaju javno upozorenje i aktiviraju zemaljske protivvazdušne odbrane. Borbeni avioni su potom poletjeli iz vazduhoplovne baze Amari.

Dron se kasnije vratio prema Rusiji i nije ušao u estonski vazdušni prostor.

Oko 30 minuta kasnije, drugi dron je prešao jugoistočnu Estoniju i neko vrijeme letio u graničnom području, rekao je Valge.

Valge je rekao da je njegovo ponašanje bilo nepredvidivo, dok je još dronova otkriveno odmah preko granice u Rusiji.

Dron je na kraju napustio estonski vazdušni prostor bez pada, a estonski borbeni avioni nisu morali otvarati vatru, rekao je Valge.

Upozorenje je ukinuto nakon što se situacija preko granice smirila oko pet sati ujutro po lokalnom vremenu.

Valge je rekao da je situacija mirna u utorak i pozvao Estonce da se fokusiraju na početak školske godine.