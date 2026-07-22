Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane detaljno opisuje ključne sigurnosne i administrativne korake koje turske firme moraju poduzeti kako bi pristupile zajedničkom budžetu NATO-a od oko 5,3 milijarde eura

NATO-ova inicijativa "Prednja vrata" ima za cilj pojednostavljenje turskog obrambenog angažmana sa Savezom Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane detaljno opisuje ključne sigurnosne i administrativne korake koje turske firme moraju poduzeti kako bi pristupile zajedničkom budžetu NATO-a od oko 5,3 milijarde eura

Nova NATO-ova inicijativa "Prednja vrata" ima za cilj pojednostavljenje angažmana između obrambenih firmi i institucija Saveza, uz zajedničko finansiranje od oko 5,3 milijarde eura (6,04 milijarde dolara).

Mehanizam "Prednja vrata", najavljen na NATO samitu u Ankari, osmišljen je da služi kao jedinstvena ulazna tačka putem koje obrambene firme mogu pristupiti mogućnostima nabavke i inovacija Saveza.

Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane objavilo je vodič za proces nabavke kako bi pomoglo domaćim obrambenim firmama da osiguraju dio zajedničkog finansiranja Saveza.

Vodič detaljno opisuje korake potrebne za ispunjavanje specifičnih kriterija Saveza za nabavku robe i usluga, kao i njegove administrativne preduvjete.

NATO koristi svoj zajednički fond za finansiranje ključnih zajedničkih potreba, kao što su oprema za komandovanje i kontrolu, softver, građevinski projekti i sajber sigurnost, dok zemlje članice direktno nabavljaju velike platforme poput aviona i brodova i stavljaju ih na raspolaganje za operacije Alijanse.

Zajednički budžet koji pokriva nova inicijativa sve će se više fokusirati na sektore visokog prioriteta kao što su modernizacija mreže, sistemi protivvazdušne i raketne odbrane, kriptografija i satelitske komunikacije.

Nova inicijativa "Prednja vrata" ima za cilj da služi preduzećima svih veličina, od velikih odbrambenih firmi do malih startupova, i da djeluje kao jedinstvena digitalna pristupna tačka za angažman.

Inicijativa ima za cilj da pojednostavi procese angažmana i proširi mrežu logističke snabdijevanja koja podržava i vojna pojačanja NATO-a na njegovom istočnom krilu i NATO snage za odgovor, uključujući Zajedničku radnu grupu vrlo visoke spremnosti (VJTF).

NATO agencija za komunikacije i informacije (NCIA) nadgleda procese nabavke za komandne, kontrolne i obavještajne sposobnosti, dok NATO agencija za podršku i nabavku (NSPA) nadgleda civilne poslove i logističke procese.

NATO dodjeljuje ugovore vrijedne manje od 1,6 miliona eura (1,8 miliona dolara) na osnovu najniže tehnički prihvatljive cijene, koristeći metodologiju najbolje vrijednosti za složenije projekte.

Inicijative poput Akceleratora inovacija u odbrani za Sjeverni Atlantik (DIANA) igraju ključnu ulogu u oblikovanju nabavke tehnologija sljedeće generacije.

Vodič Ministarstva nacionalne odbrane Turske navodi sedam koraka koje turske firme moraju slijediti da bi uspjele na tenderima.

Vodič zahtijeva od kompanija da posjeduju važeći NATO certifikat o sigurnosti objekata, da se registruju kod Ministarstva, prate prilike i zatraže izjavu o podobnosti specifičnu za projekat kako bi učestvovale na tenderima.

Kompanije također moraju osigurati petogodišnje sigurnosne provjere objekata i sigurnosne provjere osoblja za projektno osoblje te podnijeti prijedloge koji ispunjavaju vojne zahtjeve bez oslanjanja na generativnu vještačku inteligenciju (AI).

Cijeli životni ciklus ovih investicionih projekata zahtijeva strogo pridržavanje vremenskih rokova, od početnih procjena potreba i tehničkih odobrenja do proizvodnje, isporuke i finansijskih revizija.

Kompanije moraju podnijeti zahtjev Ministarstvu vanjskih poslova Turske za posjete sjedištu NATO-a najmanje 15 dana prije planiranog datuma.