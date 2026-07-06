Počinje samit u Ankari, NATO ističe stratešku ulogu Turske

Svjetski lideri će se okupiti uoči NATO samita 2026. dok Alijansa naglašava geostrateški položaj Turske, njenu odbrambenu industriju te historijske i kulturne znamenitosti Ankare

NATO ističe stratešku ulogu Turske i naslijeđe Ankare uoči početka samita Svjetski lideri će se okupiti uoči NATO samita 2026. dok Alijansa naglašava geostrateški položaj Turske, njenu odbrambenu industriju te historijske i kulturne znamenitosti Ankare

Ankara se opisuje kao „dom najvećih kompanija odbrambene industrije u Turskoj“ i „važan centar vojnog inženjeringa i naprednih tehnologija“

Svjetski lideri će se okupiti uoči NATO samita 2026. dok Alijansa naglašava geostrateški položaj Turske, njenu odbrambenu industriju te historijske i kulturne znamenitosti Ankare

NATO je u ponedjeljak objavio i promotivni video uoči samita Alijanse 2026. godine u Ankari, u kojem ističe strateški položaj Turske, njenu odbrambenu industriju te historijsko i kulturno naslijeđe glavnog grada.

Video, podijeljen na društvenim mrežama Alijanse, počinje porukom: „Dobrodošli u Ankaru. Dok se 32 NATO lidera ove sedmice okupljaju u glavnom gradu Turske, upoznajte domaćina NATO samita 2026.“

U videu se naglašava strateški položaj Turske na raskršću Evrope, Azije i Afrike, uz isticanje kontrole nad turskim moreuzima koji povezuju Crno more i Mediteran kao ključnog faktora za globalnu sigurnost, trgovinu i povezanost.

Također se prikazuje bogato historijsko naslijeđe Ankare, uz napomenu da je grad bio dom brojnim drevnim anadolskim civilizacijama, te da danas ima značajne muzeje, vodeće univerzitete i Anitkabir, mauzolej Mustafe Kemala Ataturka.

U videu se navodi da je Ataturk izabrao Ankaru za glavni grad Republike Turske zbog njenog centralnog i strateškog položaja.

Ističući i poznati ankaranski simit, video dodaje da je glavni grad „mnogo više od prepoznatljive ulične hrane i bogate historije“, opisujući ga kao „sjedište najvećih kompanija odbrambene industrije u Turskoj i važan centar vojnog inženjeringa i naprednih tehnologija“.

Alijansa također podsjeća da je Turska članica NATO-a od 1952. godine, da ima aktivnu ulogu unutar saveza te posjeduje drugu po veličini vojsku u NATO-u.

U videu se dodatno ističe doprinos Turske kolektivnoj odbrani NATO-a, uz kadrove tvrđave u Ankari, Anitkabira, Muzeja anadolskih civilizacija, Predsjedničkog kompleksa, Bosfora i domaće odbrambene industrije.