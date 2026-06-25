NATO će na samitu u Ankari objaviti desetine milijardi dolara novih ugovora o odbrani Moramo osigurati da svoju ekonomsku moć pretvaramo u vojne sposobnosti, kazao je Mark Rutte

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u četvrtak da će savez na samitu sljedećeg mjeseca u Ankari, glavnom gradu Turske, otkriti desetine milijardi dolara u novim ugovorima o odbrani, dok države članice nastoje proširiti vojnu proizvodnju i ojačati kolektivne sigurnosne sposobnosti, javlja Anadolu.

Govoreći na događaju Atlantskog vijeća na naslovnoj strani u Washingtonu, Rutte je rekao da saveznici NATO-a moraju učiniti više kako bi svoju ekonomsku snagu pretvorili u vojne sposobnosti usred rastućih globalnih sigurnosnih izazova.

"Moramo osigurati da svoju ekonomsku moć pretvaramo u vojne sposobnosti", rekao je Rutte.

"To znači prevazilaženje fragmentiranih nacionalnih odbrambenih industrija u osnovi s druge strane Atlantika, smanjenje birokratije ovdje u Washingtonu i održavanje inovacija u prvom planu u cijelom savezu."

Rutte je rekao da će samit NATO-a u Ankari, koji će se održati 7. i 8. jula, pružiti priliku da se pokaže napredak u proširenju saradnje u oblasti odbrambene industrije i povećanju proizvodnih kapaciteta.

"Suština je u tome da su izgledi brojni, a u Ankari ćemo pružiti platformu da pokažemo kako koristimo prilike i ostvarujemo ovu revoluciju. Objavit ćemo desetine milijardi dolara novih ugovora", rekao je, dodajući da odbrambene kompanije širom saveza povećavaju proizvodnju kako bi zadovoljile rastuću potražnju.

Turska ima oko 3.000 odbrambenih industrijskih kompanija koje rade širom NATO teritorije, rekao je Rutte.

"Na samitu ćemo prvog dana imati veliki dan odbrambene industrije i vidjet ćete ogroman broj novih ugovora, memoranduma o razumijevanju, pisama o namjerama, ali i potpisivanje velikih ugovora, što će dati jasan signal našim milijardama građana na teritoriji NATO-a. Zaista radimo ono što je potrebno", dodao je.

Rutte je pohvalio tursku odbrambenu kompaniju Aselsan.

"Ovog proljeća razgovarao sam s talentovanim mladim inženjerima u Aselsanu, najvećoj turskoj kompaniji za odbrambenu elektroniku. Oni pokreću tursku odbrambenu industrijsku revoluciju, koja će koristiti svakoj članici našeg saveza", dodao je.

Samit u Ankari možda čak i važniji od Haga

Rutte je potvrdio podršku NATO-a Ukrajini, rekavši da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovati samitu.

"Predsjednik Zelenski će nam se pridružiti u Ankari", rekao je.



"Očekujemo da ćemo njemu i svim Ukrajincima pokazati da naša podrška traje i podsjetiti (ruskog) predsjednika (Vladimira) Putina da ne idemo nigdje."

Rutte je rekao da Ukrajina "radi izuzetno dobro".

"Oni su i dalje ispred Rusa kada su u pitanju inovacije, na primjer, u tehnologiji dronova i protivdronova. Sve su uspješniji u napadu na bitnu energetsku infrastrukturu u Rusiji", dodao je.

NATO treba podržati Ukrajinu svim sistemima protivzračne odbrane "koje im možemo dati", naglasio je.

Na pitanje kako se samit u Ankari poredi s drugim samitima NATO-a, Rutte je rekao da će biti važniji od prošlogodišnjeg okupljanja u Hagu, jer savez preusmjerava fokus s davanja obećanja na njihovo ispunjavanje.

"Bilo je nevjerovatno važno to u Hagu. Dogovorili smo se o pet posto (cilj potrošnje za odbranu) i o podršci Ukrajini, te o povećanju proizvodnje odbrane. Ovaj samit se odnosi na isporuku, kredibilnu putanju, a činjenica da smo prošle godine potrošili skoro 20 posto više već je dokaz da se to dešava, a sada moramo osigurati da imamo kredibilan put do pet posto i vidim da se to apsolutno dešava", rekao je.

Međutim, Rutte je rekao da će se samit u Ankari fokusirati na prevođenje tih obećanja u konkretne akcije.

"Rekao bih da je (Samit u Ankari) zaista važan, možda čak i važniji od samita u Hagu. Dobro je imati preuzete obaveze – a samit u Hagu bio je veliki uspjeh – ali još je važnije te obaveze provesti u djelo. Upravo to vidim da će se dogoditi u Ankari. Na kraju, Putin se ne plaši obećanja i preuzetih obaveza, već njihove provedbe. A upravo to radimo - branit ćemo se", rekao je.