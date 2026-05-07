Zvaničnik State Departmenta potvrdio za Anadolu da će libanski i izraelski zvaničnici održati razgovore sljedećeg četvrtka dok se približava rok za prekid vatre 17. maja

Nastavak pregovora Libana i Izraela sljedeće sedmice u Washingtonu Zvaničnik State Departmenta potvrdio za Anadolu da će libanski i izraelski zvaničnici održati razgovore sljedećeg četvrtka dok se približava rok za prekid vatre 17. maja

Libanski i izraelski zvaničnici održat će još jednu rundu razgovora u Washingtonu dok se približava istek produženog prekida vatre 17. maja, navodi zvaničnik State Departmenta, prenosi Anadolu.

„Razgovori će se održati sljedećeg četvrtka i petka“, rekao je zvaničnik u srijedu za agenciju Anadolu, ne iznoseći dodatne detalje o učesnicima ili dnevnom redu.

Libanski izvor ranije je izjavio za Anadolu da će se nova runda diskusija održati u sjedištu američkog State Departmenta u Washingtonu.

Dvije zemlje, koje nemaju formalne diplomatske odnose, prethodno su održale dvije runde razgovora u Washingtonu – 14. i 23. aprila – usred napora SAD-a da unaprijede diplomatski dijalog između dvije strane.

Predstojeći sastanci dolaze usred kontinuiranih izraelskih udara u Libanu, uprkos prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a, koji je objavljen 17. aprila i produžen do 17. maja.

Od 2. marta, u izraelskim napadima na Liban ubijeno je najmanje 2.715 ljudi, ranjeno 8.353, dok je više od 1,6 miliona stanovnika – otprilike petina populacije – raseljeno, prema najnovijim zvaničnim podacima.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, uključujući neka koja drži decenijama i druga pod kontrolom od rata 2023–2024. godine, te je tokom trenutnog sukoba napredovao oko 10 kilometara unutar južne granice.