Najmanje dvije osobe ubijene, nekoliko ranjeno u Seddiqinu, pronađeno tijelo u Tayr Debbi, javljaju libanski mediji

Nastavak izraelskih napada na južni Liban smrtio najmanje tri osobe uprkos primirju Najmanje dvije osobe ubijene, nekoliko ranjeno u Seddiqinu, pronađeno tijelo u Tayr Debbi, javljaju libanski mediji

Najmanje tri osobe ubijene su u srijedu u izraelskim napadima na južni Liban u nastavku kršenja primirja.

Dvije osobe su izgubile život, a nekoliko drugih je ranjeno u izraelskom zračnom napadu na grad Seddiqin u okrugu Tyre, izvijestila je državna Nacionalna novinska agencija (NNA).

Timovi libanske civilne zaštite također su pronašli tijelo još jedne osobe u gradu Tayr Debba, navodi isti izvor.

Izraelski dron pogodio je automobil na zapadnom ulazu u grad Deir El Zahrani u jutarnjim satima, ali za sada nema informacija o žrtvama.

NNA navodi da su izraelski ratni avioni izveli i zračne napade na gradove Ansariyeh i Bnaafoul u okrugu Zahrani, Deir Qanoun al-Nahr, Tayr Debba i Kfardounine u okrugu Tyre. Napadi su zabilježeni i u Nabatieh al-Fawqa i Kfar Rummanu u Nabatiehu.

Također je prijavljena aktivnost dronova iznad Bejruta i njegovih južnih predgrađa.

Od 2. marta, Izrael sprovodi ofanzivu na Liban u kojoj je ubijeno 3.666 osoba, a 11.321 ranjena, prema zvaničnim libanskim podacima do utorka.

Izraelski napadi dolaze uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila.