Nasilje desničara u Njemačkoj dostiglo najviši nivo u posljednjih 10 godina Opoziciona stranka Ljevica kritikuje vladu zbog umanjivanja prijetnje od desničarskih zločina

Policija u Njemačkoj zabilježila je prošle godine više nasilnih zločina motivisanih desničarskim ekstremizmom nego u bilo kojem trenutku od 2016. godine, izvijestila je u petak njemačka novinska agencija DPA, prenosi Anadolu.

Ukupno 1.598 takvih incidenata registrovano je u Saveznoj kancelariji kriminalističke policije (BKA) za 2025. godinu, zaključno sa 31. januarom 2026. godine, navodi DPA pozivajući se na odgovor vlade na poslaničko pitanje opozicione stranke Ljevica.

U većini slučajeva, istrage su vođene zbog napada ili teškog fizičkog napada.

Prema podacima, Njemačka je zabilježila 1.488 nasilnih zločina motivisanih desničarskim ekstremizmom u 2024. godini, dok je u 2023. godini registrovano 1.270 nasilnih zločina s desničarskom pozadinom.

U tipične politički motivisane zločine spadaju kleveta države i njenih simbola, huškanje naroda i uvrede. Nasilni zločini uključuju ubistvo, napad, narušavanje javnog reda i mira, opasno ometanje saobraćaja, protivpravno lišavanje slobode i pružanje otpora prilikom hapšenja.

U međuvremenu, Ferat Kocak, glasnogovornik Ljevice za unutrašnju politiku, optužio je saveznu vladu da ne reaguje na odgovarajući način na alarmantan porast desničarskog nasilja.

„Najmanje četiri incidenta prošle godine mogla su završiti fatalno“, rekao je ovaj zastupnik iz Berlina.

„Savezna vlada poriče ovu prijetnju, a istovremeno, planiranim rezovima u programu ‘Demokratie leben!’ (Živimo demokratiju!), demontira upravo one projekte prevencije i edukacije koji bi mogli djelovati protiv ove prijetnje“, dodao je Kocak.