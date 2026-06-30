Istraživači opisuju nagle promjene površine u skladu sa štetom viđene na satelitskom radaru nakon dvostrukog zemljotresa prošle sedmice

NASA: Zemljotresi u Venecueli možda su oštetili skoro 59.000 zgrada Istraživači opisuju nagle promjene površine u skladu sa štetom viđene na satelitskom radaru nakon dvostrukog zemljotresa prošle sedmice

Blizu 59.000 zgrada je oštećeno ili uništeno u dvostrukim zemljotresima 24. juna u Venecueli, prema istraživačima američke svemirske agencije NASA – što je daleko veća procjena od dosadašnjih zvaničnih podataka, javlja Anadolu.

"Otprilike 58.870 zgrada je vjerovatno oštećeno ili uništeno u pogođenoj regiji", prema izvještaju zasnovanom na podacima satelitskog radara koje su 25. juna prikupili istraživači Corey Scher i Jamon Van Den Hoek sa Državnog univerziteta Oregon.

U izvještaju su korišteni podaci radara Sentinel-1 Evropske svemirske agencije. Istraživači su to opisali kao "brzu, preliminarnu procjenu" koja ukazuje na "nagle promjene površine u skladu sa štetom", napominjući da nije provjerena na zemlji i da bi se trebala tretirati kao rani pokazatelj.

Nasuprot tome, u najnovijem službenom izvještaju venecuelanske vlade, koji je u ponedjeljak predstavio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, navodi se da je oštećeno 855 zgrada, uključujući 189 urušavanja.

Rodriguez je rekao da se broj poginulih u dva uzastopna zemljotresa popeo na 1.719, dok je 5.034 povrijeđeno.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila su ovu južnoameričku državu 24. juna, u razmaku od 39 sekundi.

Zemljotres magnitude 7,5 pogodio je 23 kilometra jugoistočno od Yumarea u državi Yaracuy, dok se zemljotres magnitude 7,2 dogodio 23,9 km sjeveroistočno od San Felipea, također u državi Yaracuy.