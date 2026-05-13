Napadi izraelskih okupatora prijete historijskom prisustvu kršćana u gradiću na Zapadnoj obali

U Taybehu, jednoj od rijetkih palestinskih zajednica s kršćanskom većinom na okupiranoj Zapadnoj obali, raste strah da bi napadi izraelskih okupatora na poljoprivredna zemljišta i imovinu mogli natjerati više porodica na emigraciju, što bi ugrozilo demografski karakter grada i historijsko prisustvo kršćana, piše Anadolu.

Lokalni zvaničnici i sveštenstvo upozorili su na utjecaj rastućeg nasilja izraelskih okupatora, koje se poklopilo s pogoršanjem životnih i ekonomskih uslova u gradu.

Taybeh, smješten istočno od Ramallaha, jedan je od rijetkih palestinskih gradova na Zapadnoj obali koji još uvijek ima kršćansku većinu, prema crkvenim i lokalnim podacima. Stanovnici ističu da kršćanski korijeni grada sežu hiljadama godina unazad.

Mještani navode da su napadi produbili strah, iako istovremeno naglašavaju svoju odlučnost da ostanu na svojoj zemlji.

Posljednjih godina, izraelski okupatori su uspostavili nekoliko ilegalnih naselja oko Taybeha, od kojih je posljednje formirano u aprilu. Grad je sada okružen sa nekoliko ilegalnih naselja i stočarskih ispostava u kojima su aktivni doseljenici iz desničarske grupe "Hilltop Youth".

Napadi okupatora na Taybeh i obližnje beduinske zajednice uključivali su paljenje vozila, krađu ovaca i blokiranje pristupa poljoprivrednom zemljištu, navode stanovnici.

Palestinski zvaničnici su više puta upozoravali da Izrael nastoji isprazniti palestinsku zemlju od kršćana u pokušaju da ih odvoji od srži nacionalne borbe i promoviše lažni narativ svijetu kako je sukob u Palestini religijski, a ne politički.

- Rastući pritisak

Velečasni Jack-Nobel Abed iz Grčke melkitske katoličke crkve u Taybehu rekao je da grad "prolazi kroz tešku fazu" ponovljenih izraelskih ograničenja i napada, posebno od početka rata u Gazi.

"Čuvamo vjeru ovog mjesta, koje je ostalo 100 posto kršćansko na Zapadnoj obali, i vjerujemo da imamo misiju u ovoj Svetoj zemlji, uprkos sve većim ograničenjima i napadima s kojima se suočavamo", rekao je Abed za Anadolu.

On je kazao da se situacija ne svodi na "izolovane incidente", već predstavlja "politiku pritiska usmjerenu na slabljenje kršćanskog prisustva u Palestini". Abed je istakao da "ekstremistički projekat naseljavanja" utječe na svakodnevni život stanovnika Taybeha kroz ograničenja i napade izraelskih okupatora.

"Ne govorimo iz pozicije fanatizma, već iz pozicije očuvanja našeg prisustva, identiteta i misije na ovoj zemlji", dodao je on.

Abed je naveo da se Taybeh nedavno suočio s nekoliko oblika napada, uključujući ograničenja kretanja, zatvaranja i napade na imovinu. Cjelokupna situacija stvorila je "stanje tjeskobe i straha među stanovnicima" i utjecala na društvenu stabilnost.

"Suočavamo se s teškom realnošću, ali to ne slabi našu vjeru da je ostanak i nepokolebljivost osnovna poruka", dodao je on. Također je naglasio da su napadi na monahe i časne sestre u okupiranom Istočnom Jerusalemu, uz stalno uznemiravanje kršćana, "dio šire slike onoga što se dešava u Palestini".

- Kontinuirana eskalacija

Vršilac dužnosti gradonačelnika Taybeha Khaldoun Hanna rekao je da se grad, čiji korijeni sežu hiljadama godina unazad i koji ima oko 1.500 stanovnika i hiljade iseljenika u inostranstvu, suočava s kontinuiranom eskalacijom napada okupatora.

Hanna je za Anadolu kazao da se Taybeh nalazi na brdu istočno od Ramallaha i da njegovi stanovnici uglavnom zavise od poljoprivrede, posebno uzgoja maslina. Međutim, taj sektor se posljednjih godina suočava sa sve većim ograničenjima.

"Izraelski okupatori su spriječili stanovnike da dođu do oko 5.000 dunuma obradive zemlje, a također su ih spriječili u berbi maslina na širokim područjima, što je uzrokovalo velike ekonomske gubitke", rekao je on.

Hanna je naveo da napadi nisu bili ograničeni na poljoprivredno zemljište, već su uključivali i ponovljene upade u grad, napade na kuće i imovinu, paljenje automobila i pokušaje vandalizma.

"Najopasniji incident bio je pokušaj paljenja bizantijske crkve Svetog Đorđa unutar grada, ali su stanovnici uspjeli obuzdati vatru prije nego što se proširila", rekao je on.

Prošlog jula, izraelski okupatori podmetnuli su požar u blizini groblja i historijske crkve Svetog Đorđa, što je izazvalo široku crkvenu i međunarodnu osudu napada na sveta mjesta i bogomolje.

Hanna je optužio okupatore da djeluju "pod zaštitom i uz podršku izraelskih snaga", rekavši da je cilj napada "natjerati stanovnike na migraciju i isprazniti područje".

"Svakodnevni su pritisci na stanovnike i stalni pokušaji provokacija kako bi se stvorili sukobi, ali stanovnici pokušavaju izbjeći direktan sukob uprkos provokacijama", rekao je on.

- Zabrinjavajuća migracija

Hanna je kazao da je u Taybehu posljednjih godina zabilježena ograničena, ali zabrinjavajuća migracija.

"Samo u protekle dvije godine, najmanje 10 porodica je otišlo zbog ekonomske situacije i stalnog pritiska", rekao je on. Ovisnost stanovnika o poljoprivredi čini ih ranjivijim na terenska ograničenja.

"Kada je poljoprivrednik spriječen da dođe do svoje zemlje, njegov glavni izvor sredstava za život je prekinut, a to utiče na društvenu stabilnost. Kriza nije samo ekonomska, već i psihološka i socijalna, jer ljudi osjećaju da im je budućnost ugrožena", dodao je.

Hanna je naglasio da napadi ne prave razliku između članova palestinskog društva, rekavši da su "džamije, crkve i imovina podjednako mete".

Ova svjedočenja dolaze usred palestinskih upozorenja o eskalaciji nasilja okupatora na Zapadnoj obali, uz ograničenja kretanja i blokiran pristup zemljištu, što izaziva strah za opstanak Palestinaca u ruralnim područjima i historijskim mjestima poput Taybeha.

Više od 770.000 izraelskih doseljenika živi na Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u okupiranom Istočnom Jerusalemu, prema palestinskim procjenama, u naseljima koja Ujedinjene nacije smatraju ilegalnim.

Otkako je u oktobru 2023. počeo izraelski genocidni rat u Pojasu Gaze, izraelske snage i okupatori su eskalirali napade na Zapadnoj obali, ubivši najmanje 1.155 Palestinaca, ranivši 11.750 i uhapsivši blizu 22.000, prema palestinskim podacima.