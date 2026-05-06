Sudski zapisi pokazuju da bi moglo biti podignuto još 19 optužbi, uključujući pucnjavu s namjerom ubistva i krivična djela vezana za vatreno oružje

Napadač na plaži Bondi u Australiji suočava se s novim optužbama Sudski zapisi pokazuju da bi moglo biti podignuto još 19 optužbi, uključujući pucnjavu s namjerom ubistva i krivična djela vezana za vatreno oružje

Očekuje se da će se muškarac optužen za smrtonosnu pucnjavu na plaži Bondi u Australiji suočiti s dodatnim optužbama dok se sudski postupak nastavlja, objavili su lokalni mediji u srijedu, javlja Anadolu.

Tužioci tvrde da je 14. decembra Naveed Akram (24) otvorio vatru na gomilu koja je slavila Hanuku zajedno sa svojim ocem Sajidom Akramom, kojeg je kasnije ubila policija, prema SBS Newsu, pozivajući se na Australian Associated Press.

Te večeri, dva napadača otvorila su vatru na plaži Bondi u Sydneyu, ubivši 15 ljudi i ranivši 42. Policija je incident nazvala "terorističkim napadom".

Akram, koji se trenutno nalazi u zatvoru visoke sigurnosti, već je bio optužen za 59 krivičnih djela, uključujući više tačaka za ubistvo, pokušaj ubistva i počinjenje terorističkog čina.

Sudski zapisi sada pokazuju da bi se moglo dodati još 19 optužbi, uključujući pucnjavu s namjerom ubistva i djela s vatrenim oružjem.

Nakon kratkog saslušanja na lokalnom sudu u Downing Centru, Akramova advokatica Leonie Gittani izjavila je ispred sudnice da tim odbrane još nije primio nove pozive na ročište.

Kada optužnice budu podnesene, ako se to dogodi, "tada ćemo se baviti njima", rekla je.

Slučaj je odgođen do juna, a optuženi se još nije izjasnio o krivici.