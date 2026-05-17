Istraga pokazala da 31-godišnji muškarac nema terorističke veze, Mattarella i Meloni posjetili Modenu i bolnicu nakon napada u kojem su teško povrijeđene četiri osobe

Napadač koji je automobilom u Italiji udario osam osoba ima psihičke probleme, incident nije teroristički Istraga pokazala da 31-godišnji muškarac nema terorističke veze, Mattarella i Meloni posjetili Modenu i bolnicu nakon napada u kojem su teško povrijeđene četiri osobe

Napadač koji je u subotu navečer velikom brzinom udario automobilom u grupu pješaka u italijanskoj Modeni, povrijedivši osam osoba, ima psihičke probleme, a incident nije bio teroristički napad, javlja Anadolu.

Prema izvještajima državnih medija koji se pozivaju na sigurnosne izvore, navedeno je da napadač, 31-godišnji Salim El Koudri, marokanskog porijekla i rođen u Bergamu u Italiji, nije imao nikakve terorističke veze u napadu koji je jučer izveo svojim vozilom u ulici Via Emilia Centro u centru grada.

Napadač je ranije bio na liječenju zbog šizoidnog poremećaja ličnosti, odnosno psihičkog stanja koje zahtijeva medicinski nadzor.

U istrazi koju je pokrenulo Javno tužilaštvo Modene, El Koudri, koji je pritvoren uz pomoć građana nakon incidenta, optužen je za "pokušaj ubistva" i "teški napad oružjem".

Napadač je tokom prvog ispitivanja iskoristio pravo na šutnju.

U međuvremenu, broj povrijeđenih je prvobitno objavljen kao sedam, ali je utvrđeno da ih je osam, od kojih su četiri osobe u kritičnom stanju. Njemačkim i poljskim turistima koje je udarilo vozilo amputirane su noge.

Nakon incidenta, predsjednik Sergio Mattarella danas je posjetio Modenu.

Premijerka Giorgia Meloni je otkazala planiranu posjetu Južnom Kipru danas kako bi pratila predsjednika Mattarellu.

Nakon Modene, Mattarella i Meloni su otišli u bolnicu u Bolonji gdje se liječe dvoje teško povrijeđenih, kako bi dobili informacije o povrijeđenim.

Predsjednik i premijerka su zahvalili Luci Signorelliju, građaninu koji je i sam lakše povrijeđen, zbog njegove "herojske" intervencije u zaustavljanju napadača El Koudrija nakon što je izašao iz automobila.

Zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je da Signorelli treba biti nagrađen za svoje hrabre postupke u zaustavljanju napadača.

Gradonačelnik Modene Massimo Mezzetti je izjavio da su, pored Signorellija, u zaustavljanju napadača pomogli i strani državljani, uključujući dva Egipćanina i jednog Pakistanca.

U međuvremenu, prema pisanoj izjavi krajnje desničarske Lige, malog koalicionog partnera u vladi premijerke Meloni, poznatog po svom antiimigrantskom stavu, lider stranke i zamjenik premijera Matteo Salvini naložio je pravnim stručnjacima svoje stranke da rade na sistemu koji bi omogućio poništavanje dozvola boravka i deportaciju imigranata koji počine teška krivična djela nakon incidenta u Modeni.

U nedjelju oko 16.30 sati po lokalnom vremenu, El Koudri je svojim vozilom brzinom od otprilike 160 kilometara na sat udario u gomilu u ulici Via Emilia Centro u centru Modene, povrijedivši sedam osoba. Napadač, čije se vozilo zabilo u izlog prodavnice, potom je pokušao pobjeći, izbovši jednu osobu prije nego što su ga uhapsili okolni građani.