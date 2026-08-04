Guverner tvrdi da je oboreno 15 bespilotnih letjelica dok se napadi na logističke objekte u regiji intenziviraju

Napad dronovima oštetio skladište u ruskoj Lenjingradskoj oblasti Guverner tvrdi da je oboreno 15 bespilotnih letjelica dok se napadi na logističke objekte u regiji intenziviraju

Skladišni kompleks u ruskoj Lenjingradskoj oblasti pretrpio je štetu rano u utorak nakon velikog napada bespilotnim letjelicama, saopćile su lokalne vlasti.

"Zabilježena je šteta u skladišnom području u blizini sela Krasni Bor", objavio je guverner Aleksandar Drozdenko putem Telegrama.

Naveo je da je ruska protuzračna odbrana oborila 15 bespilotnih letjelica nakon što je 03.06 po lokalnom vremenu proglašena zračna opasnost u zračnom prostoru regije.

Iako je Drozdenko potvrdio da se rad na lokaciji nastavlja, napad se dogodio u vrijeme učestalih zračnih udara usmjerenih na komercijalne logističke centre. Logistički centri ruskog internetskog trgovca Wildberries od sredine jula više puta su bili meta napada.

Ukrajinske vlasti nisu komentarisale incident.