Šest osoba hospitalizirano nakon napada, vlasti saopćile da nema životno ugroženih

Napad dronovima na logistički centar Wildberriesa u Rusiji, evakuisano skladište u Rjazanskoj oblasti Šest osoba hospitalizirano nakon napada, vlasti saopćile da nema životno ugroženih

Logistički centar kompanije Wildberries u ruskoj Rjazanskoj oblasti evakuisan je nakon napada bespilotnim letjelicama za koji ruske vlasti optužuju Ukrajinu, a šest osoba je hospitalizirano, saopćili su regionalni zvaničnici i kompanija.

Kompanija Wildberries i Russ (RVB), koja upravlja najvećom ruskom platformom za internetsku trgovinu, navela je da je skladište u Rjazanskoj oblasti evakuisano u skladu sa sigurnosnim procedurama.

Guverner Rjazanske oblasti Pavel Malkov saopćio je da je u napadu povrijeđeno šest osoba koje su prevezene u bolnicu, naglasivši da niko nije životno ugrožen.

“Šest osoba je hospitalizirano. Njihovi životi nisu ugroženi i ljekari im pružaju potrebnu medicinsku pomoć“, naveo je Malkov.

On je kasnije objavio da je zračna opasnost u regiji okončana te da su završene aktivnosti sistema protivzračne odbrane.

Ukrajinske vlasti zasad se nisu oglasile povodom navoda o napadu.

Ovo je posljednji u nizu napada bespilotnim letjelicama na logističke centre kompanije Wildberries u Rusiji. Ranije ovog mjeseca mete napada bila su skladišta u Tambovskoj, Moskovskoj, Krasnodarskoj i Stavropolskoj oblasti, što je izazvalo ljudske žrtve i poremećaje u radu logističke mreže.