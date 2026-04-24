Napad dronom iz Iraka pogodio sjeverne granične prelaze Kuvajta Vojni izvještaji navode da nema žrtava; dva drona napunjena eksplozivom uzrokovala materijalnu štetu

Napad dronom lansiran iz Iraka ciljao je sjeverne granične prelaze Kuvajta, uzrokujući štetu, ali bez žrtava, saopćila je vojska u petak, prenosi Anadolu.

Dva drona napunjena eksplozivom pogodila su kopnene granične pozicije rano tokom dana u „neprijateljskom napadu“, navodi se u saopćenju vojske.

Dronovi su bili vođeni putem optičkih kablova i lansirani su iz Iraka, dodaje se u saopćenju.

Napad je rezultirao materijalnom štetom, ali nisu prijavljene povrede.

Iz Iraka nije bilo komentara, a nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.

Frakcije povezane s Iranom aktivne su u Iraku, a neke grupe su najavile pokretanje vojnih operacija ciljajući američke baze u regionu tokom zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran 28. februara.

U tim operacijama u Iranu je ubijeno više od 3.300 ljudi prije nego što su Washington i Teheran 8. aprila objavili dvosedmični prekid vatre uz posredovanje Pakistana.

Rat je u mirovanju od 8. aprila pod primirjem dogovorenim uz posredovanje Pakistana.

Washington i Teheran održali su razgovore u Pakistanu prošlog vikenda, dok su u toku napori da se organizuje nova runda pregovora.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će prekid vatre ostati na snazi, nakon zahtjeva Pakistana, sve dok Iran ne predstavi ono što je on opisao kao „jedinstven prijedlog“.