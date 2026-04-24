Napad dronom iz Iraka pogodio sjeverne granične prelaze Kuvajta

Mohammad Sıo
24 April 2026•Ažuriranje: 24 April 2026
Napad dronom lansiran iz Iraka ciljao je sjeverne granične prelaze Kuvajta, uzrokujući štetu, ali bez žrtava, saopćila je vojska u petak, prenosi Anadolu.
Dva drona napunjena eksplozivom pogodila su kopnene granične pozicije rano tokom dana u „neprijateljskom napadu“, navodi se u saopćenju vojske.
Dronovi su bili vođeni putem optičkih kablova i lansirani su iz Iraka, dodaje se u saopćenju.
Napad je rezultirao materijalnom štetom, ali nisu prijavljene povrede.
Iz Iraka nije bilo komentara, a nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.
Frakcije povezane s Iranom aktivne su u Iraku, a neke grupe su najavile pokretanje vojnih operacija ciljajući američke baze u regionu tokom zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran 28. februara.
U tim operacijama u Iranu je ubijeno više od 3.300 ljudi prije nego što su Washington i Teheran 8. aprila objavili dvosedmični prekid vatre uz posredovanje Pakistana.
Washington i Teheran održali su razgovore u Pakistanu prošlog vikenda, dok su u toku napori da se organizuje nova runda pregovora.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će prekid vatre ostati na snazi, nakon zahtjeva Pakistana, sve dok Iran ne predstavi ono što je on opisao kao „jedinstven prijedlog“.