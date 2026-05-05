Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje izraelskog okupatora kako upada u školsko dvorište dok učenici bježe pokušavajući da pronađu sklonište

Naoružani izraelski okupator upao u palestinsku školu i progonio učenike na okupiranoj Zapadnoj obali Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje izraelskog okupatora kako upada u školsko dvorište dok učenici bježe pokušavajući da pronađu sklonište

Izraelski okupator u utorak je ušao svojim vozilom u školsko dvorište u gradu Silat ad-Dhahr, južno od Jenina na sjeveru Zapadne obale, i progonio učenike mašući oružjem, u najnovijem napadu na Palestince na okupiranoj teritoriji, javlja Anadolu.

"Okupator je upao u školsko dvorište svojim vozilom i počeo progoniti učenike unutra, izazivajući paniku među njima", rekli su svjedoci za Anadolu.

Rekli su da je izraelski okupator pokazao oružje unutar škole prije nego što je napustio područje.

Nije bilo prijavljenih povreda.

Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje okupatora kako upada u školsko dvorište dok učenici bježe pokušavajući pronaći sigurnost.

Palestinci na Zapadnoj obali suočavaju se sa sve većim napadima izraelskih okupatora, za koje kažu da imaju za cilj da ih prisile da napuste svoju zemlju kako bi omogućili širenje ilegalnih naselja.

Oko 750.000 izraelskih okupatora živi u 141 ilegalnom naselju i 224 ispostave na Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, koji Ujedinjene nacije smatraju dijelom okupiranih palestinskih teritorija.

Prema Palestinskoj komisiji za kolonizaciju i otpor zidu, izraelske snage i okupatori su u aprilu izvršili 1.637 napada, uključujući 540 od ​​strane okupatora, koji su uključivali oštećenje imovine, čupanje hiljada drveća i zauzimanje palestinske zemlje.

Zapadna obala je svjedočila kontinuiranoj eskalaciji od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine, u kojem je, prema zvaničnim podacima, ubijeno najmanje 1.155 Palestinaca, hiljade povrijeđeno i mnogo više uhapšeno.

U značajnom mišljenju iz jula 2024. godine, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.