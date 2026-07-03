Naoružane grupe otvorile vatru iz teških mitraljeza, za sada nema izvještaja o žrtvama

Naoružane osobe napale sigurnosne snage u sirijskoj provinciji Suwayda Naoružane grupe otvorile vatru iz teških mitraljeza, za sada nema izvještaja o žrtvama

Naoružane grupe napale su u petak teškim mitraljezima položaje sirijskih Snaga unutrašnje sigurnosti u južnoj provinciji Suwayda, prenosi Anadolu.

Televizija Alikhbariah, pozivajući se na neimenovane sigurnosne izvore, navela je da su naoružane osobe ciljale položaje u oblasti Tal Hadid, zapadno od Suwayde.

U izvještaju nisu navedeni detalji o žrtvama niti o razmjerama sukoba. Vlasti do jutros nisu izdale zvanično saopštenje o ovom incidentu.

Napad dolazi usred stalnih sigurnosnih tenzija u dijelovima Suwayde, gdje su naoružane grupe posljednjih mjeseci više puta ciljale sigurnosne kontrolne punktove i patrole.

U Suwaydi je na snazi prekid vatre od jula 2025. godine, nakon sukoba između beduinskih plemena i druzijskih boraca u kojima je stotine ljudi poginulo i ranjeno.

Međutim, naoružane grupe povezane s Hikmatom al-Hijrijem više puta su kršile prekid vatre i ciljale vojne položaje, dok je sirijska vlada poručila da ostaje posvećena sporazumu, olakšavajući evakuaciju civila i dostavu humanitarne pomoći.

Od pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024. godine, sirijska vlada nastoji obnoviti sigurnost širom zemlje. Damask poručuje da neće tolerisati naoružane grupe koje žele širiti nestabilnost i da ostaje posvećen ponovnom uspostavljanju državne vlasti na čitavoj sirijskoj teritoriji.