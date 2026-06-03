Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da dva iranska diplomata moraju napustiti teritoriju Kuvajta u roku od 24 sata

Nakon iranskih napada, Kuvajt proglasio dvojicu diplomata nepoželjnim osobama Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da dva iranska diplomata moraju napustiti teritoriju Kuvajta u roku od 24 sata

Ministarstvo vanjskih poslova Kuvajta proglasilo je u srijedu dva iranska diplomata "persona non grata" zbog iranskih napada dronovima i balističkim raketama na teritoriju Kuvajta, javlja Anadolu.

Ministarstvo je na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u, navelo da je vršilac dužnosti otpravnika poslova iranske ambasade u Kuvajtu pozvan i da mu je uručena protestna nota, uključujući i odluku o smanjenju broja osoblja iranske ambasade.

Iranski diplomati koji su proglašeni "personom non grata" moraju napustiti teritoriju Kuvajta u roku od 24 sata, navodi se u saopćenju.

Izražavajući kuvajtsku osudu iranskih napada, ministarstvo je navelo da zadržava "puno i inherentno pravo da se brani i da preduzme sve potrebne mjere za očuvanje svog suvereniteta i zaštitu svoje sigurnosti".

Kuvajtske vlasti su u srijedu saopćile da je u nedavnim iranskim napadima ubijena jedna osoba, ranjeno 63 drugih i oštećeni ključni objekti, uključujući diplomatske misije, naglašavajući da "zadržavaju puno pravo" da odgovore na napade.

Regionalne tenzije su eskalirale od kraja februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, u kojima je poginulo više od 3.000 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija i nekoliko visokih vojnih zapovjednika i vladinih dužnosnika.

Primirje postignuto uz posredovanje Pakistana stupilo je na snagu 8. aprila, ali napori za postizanje šireg sporazuma do sada nisu uspjeli.