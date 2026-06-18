Izraelski ministar za pitanja dijaspore Chikli više puta kritikovao regionalne zemlje uključene u diplomatske napore za okončanje sukoba

Nakon američko-iranskog sporazuma izraelski ministar zaprijetio ratom protiv Sirije "prije ili kasnije" Izraelski ministar za pitanja dijaspore Chikli više puta kritikovao regionalne zemlje uključene u diplomatske napore za okončanje sukoba

Izraelski ministar za pitanja dijaspore Amichai Chikli zaprijetio je u četvrtak da će Izrael "prije ili kasnije" povesti rat protiv Sirije, tvrdeći da Sirija i Turska predstavljaju veći izazov za Izrael od Irana.

"Vodit ćemo rat protiv Sirije, prije ili kasnije, jer su ona i Turska mnogo više zabrinjavajuće od Irana", rekao je Chikli u intervjuu za izraelsku radio stanicu 103FM, povezanu s listom Maariv.

Izjave Chiklija, člana vladajuće stranke Likud premijera Benjamina Netanyahua, uslijedile su nekoliko sati nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države potpisali memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja ratova na svim frontovima, uključujući i Liban.

Izraelski ministar je više puta kritikovao regionalne zemlje uključene u diplomatske napore za okončanje aktuelnih sukoba.

U srijedu je Chikli izrazio protivljenje onome što je nazvao "osovinom Katar-Turska-Pakistan", tvrdeći da su te tri zemlje imale ulogu u oblikovanju sporazuma između Washingtona i Teherana.

"Sporazum koji se oblikuje zabrinjava, a ono što me najmanje brine jeste oporavak iranske ekonomije", rekao je, misleći na štetu izazvanu ratom i dugogodišnjim sankcijama.

Chikli je ustvrdio da je njegova glavna zabrinutost ono što je opisao kao "osovinu koja je oblikovala ovaj sporazum: Katar, Turska i Pakistan".

"Ono što gledamo pred svojim očima jeste uspon nove osovine", rekao je, opisujući je kao "izuzetno opasnu radikalnu sunitsku osovinu".

Izrael okupira teritorije u Palestini, Siriji i Libanu te je optužen za genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze. Nastavlja svoju vojnu kampanju uprkos međunarodnim pozivima i rezolucijama Ujedinjenih nacija koje traže okončanje okupacije i podršku rješenju s dvije države.

Pakistan i Katar imali su posredničke uloge između Washingtona i Teherana, dok je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozdravio američko-iranski memorandum o razumijevanju, opisujući ga kao "važan razvoj događaja" za jačanje mira i stabilnosti u regiji.

Od oktobra 2023. godine Izrael je pokrenuo nekoliko ratova u regiji, počevši od rata u Pojasu Gaze, uz dva rata protiv Libana i Irana, napade na Siriju i Jemen te napad na Katar.

Izrael je uspostavljen 1948. godine na okupiranoj palestinskoj zemlji, a decenijama okupira palestinske teritorije te dijelove Libana i Sirije. Odbija se povući s tih teritorija ili dozvoliti uspostavljanje nezavisne palestinske države kako je predviđeno relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija.