Najmanje troje Palestinaca ubijeno, desetero ranjeno u izraelskim napadima u Gazi u nastavku kršenja primirja

Najmanje troje Palestinaca ubijenp, desetero ranjeno u izraelskim napadima u Gazi u nastavku kršenja primirja Vlasti u Gazi prijavile 377 izraelskih kršenja primirja u aprilu, ograničen ulazak pomoći

Najmanje troje Palestinaca je ubijeno, a desetero ranjeno u četvrtak u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze, dok Izrael nastavlja svakodnevna kršenja primirja koje je na snazi od prošlog oktobra, prema medicinskim izvorima.

Palestinci su ubijeni u izraelskom zračnom napadu koji je pogodio zaprežna kola u blizini Kuvajtske raskrsnice u naselju Zeitoun na jugoistoku grada Gaze.

Tijela žrtava i jedna teško ranjena osoba prebačeni su u terensku bolnicu Saraya Palestinskog Crvenog polumjeseca, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Izvori su naveli da su dva Palestinca ranjena nakon što ih je pogodio dron tipa kvadkopter u području Shujaiya u istočnom dijelu grada Gaze.

Još šest Palestinaca ranjeno je u napadu dronom koji je pogodio grupu civila u blizini bolnice Shuhadaa Al-Aqsa u Deir al-Balahu u centralnoj Gazi.

Jedan ribar je također ranjen u izraelskoj pomorskoj vatri kod sjeverozapadne obale Rafaha na jugu, naveli su izvori.

Izraelska artiljerija je ispalila više granata na područja sjeveroistočno od izbjegličkog kampa Bureij u centralnoj Gazi, rekli su svjedoci za Anadolu.

Prema Uredu za medije vlade Gaze, izraelska vojska je tokom aprila počinila 377 kršenja sporazuma o primirju, pri čemu je ubijeno 111 Palestinaca, a 376 ranjeno, uz nastavak ograničavanja ulaska pomoći.

"U Gazu je ušlo samo 4.503 kamiona pomoći od 18.000 predviđenih sporazumom o primirju, što predstavlja ne više od 25 posto", navedeno je u saopćenju.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je broj poginulih u izraelskim napadima od oktobra 2023. dostigao 72.601, dok je 172.419 osoba ranjeno.

Prema Ministarstvu, najmanje 824 Palestinca su ubijena, a 2.316 ranjeno izraelskom vatrom od stupanja na snagu primirja 10. oktobra 2025.

Sporazum o primirju postignut je nakon dvogodišnjeg izraelskog rata koji je počeo 8. oktobra 2023. uz podršku SAD-a, uzrokujući široko razaranje koje je zahvatilo oko 90 posto civilne infrastrukture, a troškovi obnove, prema procjeni Ujedinjenih nacija, iznose oko 70 milijardi dolara.