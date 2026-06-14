Još 15 osoba je ranjeno u napadima na područje Dahiyeh, javljaju libanski mediji

Najmanje tri osobe ubijene u izraelskim zračnim napadima na Bejrut u novom kršenju primirja Još 15 osoba je ranjeno u napadima na područje Dahiyeh, javljaju libanski mediji

Najmanje tri osobe su ubijene kada je izraelska vojska u nedjelju izvela zračne napade na južna predgrađa libanske prijestolnice Bejrut, uprkos važećem primirju.

Državna novinska agencija NNA saopćila je da je u napadima ranjeno još 15 osoba.

Prema izvještaju reportera Anadolu, napadi su izvedeni na područje Dahiyeh bez prethodnog upozorenja.

U tom području čule su se dvije eksplozije, a nakon udara viđen je dim koji se dizao s pogođenih lokacija, navodi se.

Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da su napadi pogodili cilj koji pripada libanskoj grupi Hezbolah u tom području.

Napad u nedjelju uslijedio je nekoliko sati nakon što su izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrich pozvali na zračne udare na Dahiyeh nakon dva napada dronovima Hezbolaha na sjever Izraela, uprkos primirju koje je na snazi od 17. aprila.

Izraelska vojska od 2. marta nastavlja kampanju bombardovanja Libana i okupirala je nekoliko gradova na jugu zemlje.

Prema podacima libanskih zvaničnika, od 2. marta izraelski napadi su ubili više od 3.700 ljudi, ranili skoro 11.500 i raselili više od 1,5 miliona stanovnika.