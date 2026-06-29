Najmanje pet osoba ubijeno u pucnjavi na sjeveru Njemačke Uhapšeni osumnjičeni, motiv napada i dalje nejasan

Pet osoba je poginulo u ponedjeljak u pucnjavi koja se dogodila u gradu Stadu u saveznoj pokrajini Donja Saksonija na sjeveru Njemačke, saopćila je policija.

Policija Stada je u saopćenju objavljenom putem WhatsApp kanala navela da je pet osoba ubijeno, a nekoliko drugih ranjeno u incidentu koji se dogodio u ustanovi za brigu o mladima.

Također je potvrđeno da su uhapšene dvije osumnjičene osobe, uključujući i navodnog počinioca.

Istraga o pozadini i tačnom slijedu događaja je u toku, dodala je policija.