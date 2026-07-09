Raniji napad pogodio je dvorište kuće i usmrtio dvije osobe, dok se nastavljaju izraelska kršenja primirja u Gazi koje je na snazi od oktobra 2025.

Najmanje osam Palestinaca ubijeno, 17 povrijeđeno u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze Raniji napad pogodio je dvorište kuće i usmrtio dvije osobe, dok se nastavljaju izraelska kršenja primirja u Gazi koje je na snazi od oktobra 2025.

Najmanje osam Palestinaca je ubijeno, a još 17 je povrijeđeno u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze tokom posljednja 24 sata, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva u Gazi.

Ministarstvo nije navelo detalje o okolnostima u kojima su osobe poginule ili povrijeđene.

U međuvremenu, izraelska vojska nastavila je kršiti sporazum o prekidu vatre granatiranjem i otvaranjem vatre na različitim područjima enklave.

Ministarstvo je saopćilo da se određeni broj žrtava i dalje nalazi zarobljen ispod ruševina i na cestama, jer ekipe hitne pomoći i civilne zaštite ne mogu doći do njih.

Ranije tokom dana, dvije osobe su ubijene u izraelskom napadu dronom na kuću zapadno od Khan Yunisa, na jugu Pojasa Gaze, saopćili su medicinski izvori.

Napad se dogodio usred nastavljenih izraelskih kršenja sporazuma o prekidu vatre, koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine.

Tijela dvije žrtve prebačena su u bolnicu Nasser nakon što je napad pogodio dvorište kuće u području Batn al-Sameen, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da najnoviji podaci pokazuju kako su izraelska kršenja primirja do četvrtka usmrtila 1.092 Palestinca, dok je 3.507 osoba povrijeđeno.

Od početka izraelskog rata u Gazi 8. oktobra 2023. godine, ubijeno je 73.118 Palestinaca, a 173.615 je povrijeđeno, uz široko rasprostranjeno razaranje koje je zahvatilo oko 90 posto civilne infrastrukture.