Najmanje osam osoba ubijeno u današnjim izraelskim napadima u Libanu, broj poginulih od marta porastao na 2.491 - Još 12 osoba povrijeđeno je u proteklom danu, čime je broj povrijeđenih porastao na 7.719, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravstva

ISTANBUL (AA) - Najmanje osam osoba je ubijeno u izraelskim napadima u Libanu u protekla 24 sata, čime je broj poginulih od 2. marta porastao na 2.491, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravstva u petak.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je još 12 osoba povrijeđeno tokom proteklog dana, čime je broj povrijeđenih porastao na 7.719 osoba.

U četvrtak je predsjednik SAD Donald Trump rekao da su Izrael i Liban postigli dogovor o produženju primirja za tri sedmice nakon druge runde razgovora na visokom nivou u Bijeloj kući, gdje je ugostio ambasadore obje zemlje u Ovalnom uredu.

Ovaj potez slijedi nakon desetodnevnog primirja objavljenog 16. aprila koje Izrael svakodnevno krši.