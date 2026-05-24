Najmanje jedna osoba poginula u urušavanju zgrade na Filipinima, 21 osoba nestala

Najmanje jedna osoba je poginula nakon što se u nedjelju urušila zgrada u izgradnji na Filipinima, saopćile su vlasti, dok spasioci pretražuju ruševine u potrazi za 21 nestalom osobom.

Zvaničnici su saopćili da je pokrenuta istraga o uzroku urušavanja višespratnice u gradu Angelesu, sjeverno od glavnog grada Manile.

Spasioci na mjestu nesreće mogli su se vidjeti kako se penju preko gomile betonskih ploča i iskrivljenog čelika dok tragaju za preživjelima. Koristili su obučene pse tragače, uređaje za detekciju otkucaja srca i tešku mehanizaciju za pretragu ruševina.

Vlasti su saopćile da je potvrđeno da je poginuo 65-godišnji državljanin Malezije čije je tijelo pronađeno u susjednoj zgradi, hotelu koji je također pogođen urušavanjem.

Maria Leah Sajili, službenica za informisanje regionalnog Biroa za zaštitu od požara, rekla je na konferenciji za medije da je među 21 prijavljenom nestalom osobom potvrđeno da je pet ljudi zarobljeno pod ruševinama.

Dvoje od njih komunicira sa spasiocima, dok status ostalih za sada nije poznat.

Akcije spašavanja su nastavljene, ali je Sajili upozorila da će operacije postati znatno teže nakon mraka.

Zvaničnici su rekli novinarima da planska dokumentacija pokazuje da je zgrada prema odobrenoj dozvoli trebala biti devetospratni kondominijum-hotel, ali da je bazen građen na desetom spratu.