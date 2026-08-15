Indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku ranije izdala upozorenje na cunami, koje je u međuvremenu ukinuto

Najmanje dvije osobe poginule u zemljotresu magnitude 7,7 u Indoneziji Indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku ranije izdala upozorenje na cunami, koje je u međuvremenu ukinuto

Najmanje dvije osobe poginule su nakon snažnog zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Richteru, koji je u subotu rano ujutro pogodio istočnu Indoneziju, izazvao paniku i doveo do urušavanja zgrada i kuća u području sklonom zemljotresima.

Upozorenje na cunami koje je indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku izdala za nekoliko područja u međuvremenu je ukinuto.

Agencija je epicentar zemljotresa registrovala na dubini od 15 kilometara.

Američki Geološki zavod (USGS) saopćio je da je plitki zemljotres pogodio regiju Flores na dubini od deset kilometara. Uslijedila su dva naknadna potresa, od kojih je jedan bio magnitude 6,1.

Njemački istraživački centar za geonauke ranije je procijenio magnitudu glavnog zemljotresa na 7,67.

Snažna podrhtavanja tla zabilježena su na nekoliko područja, zbog čega su uplašeni stanovnici napuštali svoje domove i sklanjali se na ulice, objavili su mediji.

Spasilačke ekipe i dalje procjenjuju štetu i broj stradalih u pogođenim dijelovima otoka Flores, a dodatne informacije očekuju se kako se aktivnosti odgovora na vanrednu situaciju nastavljaju.

Indonezija se nalazi uz pacifički vatreni prsten, područje vulkana i rasjednih linija koje okružuje pacifički bazen i koje je izloženo čestim zemljotresima.