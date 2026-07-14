Vatrogasci su uspjeli napraviti mali otvor u jednom od liftova i pronašli nekoliko žrtava, kazala je gradonačelnica

Najmanje dvije osobe poginule, četiri nestale nakon požara u zgradi koja se renovira u Briselu Vatrogasci su uspjeli napraviti mali otvor u jednom od liftova i pronašli nekoliko žrtava, kazala je gradonačelnica

Najmanje dvije osobe su poginule, a četiri se vode kao nestale nakon što je u utorak ujutro izbio požar u zgradi koja se renovira u centru Brisela, izvijestio je belgijski emiter RTBF, pozivajući se na Tužilaštvo za rad u Briselu, javlja Anadolu.

"Vatrogasci su uspjeli napraviti mali otvor u jednom od liftova i pronašli nekoliko žrtava", rekao je portparol tužilaštva Brecht Speybrouck.

Dodao je da su pronađena najmanje dva tijela dok se nastavlja potraga za četiri nestale osobe.

Požar je izbio na drugom spratu zgrade prije nego što se proširio kroz njena tri okna liftova.

Vlasti su saopćile da su pronađena najmanje dva tijela u jednom liftu, dok su operacije potrage usmjerene na drugo područje nakon što se srušio građevinski lift.

Gradonačelnik Brisela Philippe Close opisao je incident kao "tragediju koja nas duboko pogađa".

"Moje misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i voljenima, kao i sa povrijeđenima i radnicima koji su bili unutar zgrade", rekao je.

Ranije su dvije osobe koje su zadobile opekotine prevezene u Vojnu bolnicu u Neder-over-Heembeeku, dok je vatrogasac na mjestu događaja zbrinut zbog bolesti uzrokovanih vrućinom.

Evakuisani građevinski radnici dobili su psihološku podršku od Belgijskog Crvenog križa, dok su aktivirani medicinski i psihosocijalni planovi za hitne slučajeve, prema riječima glasnogovornika vatrogasne brigade u Briselu Waltera Derieuwa.

Uzrok požara je i dalje pod istragom.