Najmanje devet poginulih, više od 20 ranjenih u eksploziji na pijaci na sjeverozapadu Pakistana

U eksploziji na pijaci u sjeverozapadnoj pakistanskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa u utorak je poginulo najmanje devet osoba, dok je više od 20 ranjeno, rekao je lokalni zvaničnik administracije za Anadolu telefonom.

Eksplozija se dogodila u gradu Sarai Naurang, u distriktu Lakki Marwat, rekao je zvaničnik koji je želio ostati anoniman.

"Trenutno sam u bolnici i do sada je ovdje dovezeno devet tijela. Najmanje 22 povrijeđene osobe također primaju liječenje", dodao je.

Među poginulima su i dva policijska službenika, rekao je zvaničnik, dodajući da vlasti još nisu potvrdile prirodu eksplozije.

Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost za napad.

Sigurnosne snage su blokirale područje i pokrenule istragu o eksploziji, dok su spasilački timovi nastavili prevoziti povrijeđene u obližnje bolnice.

Sjeverozapadne regije Pakistana posljednjih godina bilježe porast militantnih napada, posebno usmjerenih protiv sigurnosnih snaga i civila.

Islamabad je više puta optužio Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) da djeluje iz sigurnih utočišta u susjednom Afganistanu.

Kabul je, međutim, odbacio te optužbe, navodeći da ta grupa nema prisustvo na afganistanskom tlu.