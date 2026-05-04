Najmanje desetero povrijeđenih u pucnjavi u blizini jezera Arcadia u američkoj saveznoj državi Oklahoma Vlasti kažu da su odgovorile na izvještaje o pucnjavi, pronašle žrtve s prostrelnim ranama unutar vozila, a njihovo stanje nije poznato

Najmanje deset osoba je povrijeđeno u nedjelju navečer u pucnjavi u blizini jezera Arcadia u američkoj saveznoj državi Oklahoma, saopćila je lokalna policija, javlja Anadolu.

Policijska uprava Edmonda saopćila je da je najmanje deset osoba prevezeno u obližnje bolnice u "različitim stanjima". Vlasti su rekle da do četiri sata po GMT-u nije poznato da li je bilo smrtnih slučajeva.

Policija je saopćila da se pucnjava dogodila iza ponoći po lokalnom vremenu i da je u njoj učestvovala "velika grupa mladih ljudi koji su se zabavljali" u blizini jezera Arcadia.

Zvaničnici su dodali da bi broj povrijeđenih mogao porasti, jer su neke žrtve prevezene u bolnice privatnim vozilima, a ne kolima hitne pomoći.

Istraga je u toku, a na mjesto događaja reaguju državna patrola autoputa, gradska policija i druge agencije. Do sada nije bilo hapšenja, a policija je saopćila da nema prijetnje javnosti.

Ranije je News 9 objavio da je policija odgovorila na prijave o pucnjavi i pronašla četiri žrtve prostrelnih rana u vozilu u blizini East 15th Street i Timberlake Avenue.