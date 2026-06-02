Najmanje 929 beskućnika umrlo u Francuskoj tokom 2025. godine

Najmanje 929 beskućnika umrlo je u Francuskoj tokom 2025. godine, prema privremenim podacima kolektiva „Les Morts de la Rue“ (Mrtvi s ulice), prenosi Anadolu.

„Broj nastavlja da raste iz godine u godinu“, izjavila je Adele Lenormand, članica ovog kolektiva, napominjući da je u 2024. godini zabilježeno 912 smrtnih slučajeva.

Iz kolektiva su naveli da se ova brojka zasniva na podacima prikupljenim do sredine aprila i da je još uvijek privremena.

Smrtni slučajevi uključuju ljude koji su živjeli na ulici, kao i one koji su se nalazili u privremenom smještaju, saopšteno je.

Ova grupa je upozorila da bi godišnji bilans mogao premašiti 1.000 ukoliko se ovaj trend nastavi.

Prosječna starost preminulih bila je oko 50 godina, a slučajevi se kreću od novorođenčadi do starijih osoba, navode iz kolektiva.

Saopšteno je da su 83% preminulih bili muškarci, dok su među žrtvama bila i djeca te tinejdžeri.

Iz ove grupe navode da ove brojke naglašavaju trajne nedostatke u stambenoj politici i prikupljanju podataka o beskućništvu u Francuskoj.

Komemorativni događaj održava se u utorak u Parizu, gdje se naglas čitaju imena preminulih.