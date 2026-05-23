Najmanje 82 osobe poginule u eksploziji plina u kineskom rudniku uglja Eksplozija se dogodila u rudniku Liushenyu u okrugu Qinyuan

Eksplozija plina u rudniku uglja u sjevernoj kineskoj provinciji Shanxi usmrtila je najmanje 82 osobe, javila je državna novinska agencija Xinhua u subotu.

Eksplozija se dogodila u petak navečer u rudniku Liushenyu u okrugu Qinyuan, gdje je u trenutku nesreće pod zemljom bilo 247 radnika.

Timovi za hitne intervencije i dalje su na terenu, dok se nastavljaju napori za spašavanje nestalih radara i procjenu ukupnih razmjera tragedije.

Pokrenuta je i istraga o nesreći.