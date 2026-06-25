Najmanje 32 mrtvih, 700 povrijeđenih u Venecueli nakon zemljotresa SAD među prvim zemljama koje su ponudile pomoć

Broj poginulih u nizu zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 32, dok se gotovo 700 ljudi nalazi na bolničkom liječenju širom zemlje, izjavila je u četvrtak vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez.

"U ovom trenutku imamo izvještaje o 32 smrtna slučaja, ne uključujući brojke koje bi mogle stići iz savezne države La Guaira te više od 700 povrijeđenih osoba koje su primljene na hitnu medicinsku pomoć u javnim bolnicama i privatnim zdravstvenim ustanovama", rekla je na konferenciji za medije.

Nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena po Richteru koji je pogodio San Felipe na sjeverozapadu Venecuele, uslijedio je drugi i znatno snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od obližnjeg Yumarea.

Broj žrtava koji je navela Rodriguez ne uključuje moguće stradale u La Guairi, sjevernoj obalnoj saveznoj državi koja je pretrpjela najveći udar dvostrukog zemljotresa.

Tokom obraćanja naciji, Rodriguez je zahvalila zemljama koje su izrazile solidarnost nakon katastrofe.

- SAD među prvima koji nude pomoć

Među prvim zemljama koje su ponudile neposrednu humanitarnu pomoć bile su Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je njegova administracija spremna poslati pomoć.

"SAD je spreman, voljan i sposoban pomoći! Naložio sam svim agencijama vlade da se pripreme za brzo djelovanje. Bit ćemo tu za naše nove i velike prijatelje", napisao je.

Predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum uputila je poruku solidarnosti i rasporedila timove hitne pomoći za akcije spašavanja.

"Naša solidarnost je uz narod Venecuele. Ministarstvo vanjskih poslova uspostavilo je kontakt s vladom naše sestrinske zemlje, a već sam naložila pripremu potrebne pomoći. Za sada su zatražili podršku specijalizovanog spasilačkog i medicinskog osoblja. Meksiko je uvijek bio i uvijek će biti podrška", rekla je Sheinbaum.

- Meksiko, Ekvador šalju timove

U Centralnoj Americi, predsjednik Salvadora Nayib Bukele uputio je poruku solidarnosti i podrške narodu Venecuele.

"U ovom trenutku smo ponudili pomoć vladi Venecuele preko našeg Ministarstva vanjskih poslova. 300 spasilaca i medicinara, zajedno sa 50 tona opreme, lijekova i osnovnih potrepština, spremno je da krene za Caracas", rekao je.

Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa odmah je naredio slanje humanitarne pomoći Venecueli nekoliko sati nakon zemljotresa.

"Naložio sam hitno slanje humanitarne pomoći za ovu vanrednu situaciju. Ekvador će odgovoriti brzinom i posvećenošću koju ovaj trenutak zahtijeva, jer, uprkos razlikama, humanost mora uvijek voditi postupke lidera", rekao je.

- Honduras, Peru izrazili solidarnost

Predsjednik Hondurasa Nasry Asfura također je uputio saučešće i pozvao građane da se mole za narod Venecuele.

"Narod i vlada Hondurasa šalju poruku snage pogođenim porodicama i zajednicama i nude molitve za utjehu, nadu i brz oporavak", rekao je.

Predsjednik Urugvaja Yamandú Orsi saopćio je da njegova vlada pomno prati situaciju i ponudio podršku Venecueli.

"U vezi sa zemljotresom koji je danas pogodio Venecuelu, Urugvaj izražava solidarnost s vlastima i narodom Venecuele. Pažljivo pratimo razvoj događaja i ponovo potvrđujemo spremnost da sarađujemo u svemu što vlada Venecuele smatra potrebnim", rekao je.

Peruanska novoizabrana predsjednica Keiko Fujimori također se pridružila porukama podrške.

"Moje srce je uz porodice koje prolaze kroz trenutke tjeskobe i neizvjesnosti zbog ove tragedije. Upućujem molitve za sve pogođene i za one koji hrabro i predano učestvuju u spašavanju i pomoći. Snaga Venecueli", napisala je.

- Kostarika: Niste sami

Predstavnica Kostarike Laura Fernandez Delgado poručila je Venecuelancima da nisu sami.

"Kostarika grli narod Venecuele svim srcem u ovim satima tuge nakon zemljotresa koji su pogodili njihovu zemlju. Naša solidarnost je uz svaku pogođenu porodicu i uz one koji danas rade na spašavanju života i obnovi nade. Niste sami", rekla je.

Predsjednik Čilea Jose Antonio Kast napisao je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da su Čile i Venecuela ujedinjeni da se suoče s ovom tragedijom.

"Izražavamo solidarnost s narodom Venecuele i stavljamo se na raspolaganje njihovoj vladi kako bismo koordinirali slanje humanitarne pomoći i sarađivali sa spasilačkim timovima", rekao je.

- Kuba šalje medicinare

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodríguez Parrilla rekao je na mreži X da je uputio najdublje saučešće i solidarnost Venecueli, dodajući da su kubanski zdravstveni radnici u zemlji potpuno mobilizirani i pružaju medicinsku pomoć pogođenima.

Predsjednik Argentine Javier Milei, uprkos ranijim kritikama venecuelanske vlasti, ponudio je podršku.

"Bez obzira na razlike između naših vlada, predsjednik Javier G. Milei pruža ruku solidarnosti narodu Venecuele suočenom s prirodnom katastrofom koja zahtijeva odgovor cijele međunarodne zajednice", navodi se.

Vođa venecuelanske opozicije María Corina Machado zahvalila je vladi Argentine na pomoći.

"Predsjedniče Javier Milei, hvala vam što stojite uz milione Venecuelanaca u ovim trenucima ogromne patnje. Svaki izraz solidarnosti jača napore da se pomogne našem narodu i spase životi", napisala je.

- Katar nudi podršku

Delcy Rodriguez je također navela na Facebooku da je imala telefonske razgovore s emirom Katara šeikom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem i premijerom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem, koji su odmah izrazili solidarnost s Venecuelom i spremnost da podrže spasilačke napore.

"Venecuelanski narod će uvijek biti duboko zahvalan na ovom gestu, koji odražava prijateljstvo i bratstvo koje povezuje naše nacije", rekla je.