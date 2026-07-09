Kineski predsjednik Xi Jinping naložio maksimalne napore u spašavanju i zbrinjavanju povrijeđenih te istragu požara u fabrici u pokrajini Fujian

Najmanje 28 poginulih u velikom požaru u fabrici obuće na istoku Kine Kineski predsjednik Xi Jinping naložio maksimalne napore u spašavanju i zbrinjavanju povrijeđenih te istragu požara u fabrici u pokrajini Fujian

Najmanje 28 osoba poginulo je u velikom požaru koji je u četvrtak zahvatio fabriku obuće u istočnoj kineskoj pokrajini Fujian, prenio je list “South China Morning Post“.

Požar je izbio u fabrici obuće Huiteng Shoes u gradu Jinjiang.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se veliki plamen i gust crni dim koji kulja iz zgrade, dok je nekoliko ljudi ostalo zarobljeno na krovu odakle su signalizirali i pozivali u pomoć.

Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je da se ulože maksimalni napori u spašavanje i zbrinjavanje žrtava te provođenje istrage o uzroku požara.