Najmanje 28 poginulih u velikom požaru u fabrici obuće na istoku Kine

Amir Latif Arain
09. juli 2026.•Ažuriranje: 09. juli 2026.
Najmanje 28 osoba poginulo je u velikom požaru koji je u četvrtak zahvatio fabriku obuće u istočnoj kineskoj pokrajini Fujian, prenio je list “South China Morning Post“.
Požar je izbio u fabrici obuće Huiteng Shoes u gradu Jinjiang.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se veliki plamen i gust crni dim koji kulja iz zgrade, dok je nekoliko ljudi ostalo zarobljeno na krovu odakle su signalizirali i pozivali u pomoć.
Kineski predsjednik Xi Jinping naložio je da se ulože maksimalni napori u spašavanje i zbrinjavanje žrtava te provođenje istrage o uzroku požara.