Najmanje 25 mrtvih u toplotnom talasu koji je zahvatio SAD, oluje prijete poplavama širom istočne obale Upozorenja na vrućinu ostaju na snazi ​​za 40 miliona ljudi

Najmanje 25 ljudi je umrlo od posljedica sedmodnevnog toplotnog talasa u SAD-u, objavio je NBC News u nedjelju, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na vrućinu širom istočne obale, jugoistoka i jugozapada, javlja Anadolu.

Prema državnim i lokalnim zvaničnicima, New Jersey je prijavio 22 sumnjiva smrtna slučaja povezana s vrućinom, dok je Illinois prijavio jedan smrtni slučaj, a Mississippi dva.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) upozorila je da bi grmljavinske oluje mogle donijeti štetne vjetrove, grad i lokalizirane bujične poplave u dijelovima istočne obale do ponedjeljka.

Upozorenja na poplave ostaju na snazi ​​za 34 miliona ljudi od Delawarea do Connecticuta, kao i New York Cityja, gdje prognostičari očekuju do 7,6 centimetara padavina.

Jake oluje su uzrokovale nestanke struje koji su pogodili stotine hiljada korisnika u nekoliko istočnih država.

NWS je saopćio da će upozorenja na vrućinu trajati do nedjelje navečer širom istočne obale, s vrijednostima indeksa vrućine - koje odražavaju koliko se vruće osjeća kada se vlažnost zraka kombinira s temperaturom zraka - koje se očekuju između 37,7 i 40,5 stepeni u Philadelphiji, Washingtonu DC, Baltimoreu, Raleighu, Charlestonu, Južnoj Karolini i Jacksonvilleu na Floridi.

Meteorolozi su rekli da se očekuje da će temperature na većem dijelu istočne obale postepeno padati ove sedmice, s dnevnim maksimalnim temperaturama koje se uglavnom kreću od 22 do 32 stepena.

Međutim, predviđa se da će opasno vrući uslovi potrajati do sredine sedmice u nekim dijelovima zemlje. Upozorenja na ekstremnu vrućinu izdana su za dijelove Kalifornije i Arizone, uključujući Phoenix i Tucson, od utorka do četvrtka, s dnevnim maksimalnim temperaturama koje će doseći i do 45,5 stepeni.

U New Yorku je više od 378 ljudi posjetilo hitne službe zbog bolesti povezanih s vrućinom, prema gradskom zdravstvenom odjelu.