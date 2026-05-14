Najmanje 18 rudara ostalo zarobljeno u rudniku Trepča na Kosovu

Oko 18 rudara ostalo je zarobljeno u rudniku Trepča, rekao je predsjednik sindikata kompanije Ibrahim Jonuzi, javlja Anadolu.

Jonuzi je lokalnim medijima u zemlji rekao da su od 40 rudara neki uspjeli izaći na nogama.

"Preko 40 rudara je zarobljeno, neki od njih su uspjeli izaći na nogama, dok je, prema informacijama, oko 18 još uvijek unutra, oni koji su bili lošeg zdravlja", rekao je Jonuzi.

Rekao je da je njihovo opće stanje trenutno dobro.

"U komunikaciji smo s njima, ali što više vremena provode unutra, situacija je sve gora. Potrebne su im zalihe, hrana, voda, jer im ponestaje zaliha", rekao je Jonuzi.

Uzrok blokade rudara u rudniku, koji se nalazi u gradu Mitrovici, još uvijek nije poznat, ali se sumnja da su je izazvali problemi s električnom energijom.