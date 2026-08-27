Bujice protutnjale kroz sela i planinarske staze u pograničnom području

Najmanje 162 osobe stradale u poplavama na granici Nepala i Kine Bujice protutnjale kroz sela i planinarske staze u pograničnom području

Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama koje su zahvatile sela i planinarske staze u pograničnom području Nepala i Kine porastao je na 162, dok se stotine osoba i dalje vode kao nestale, objavili su lokalni mediji u četvrtak. Operacije potrage i spašavanja, uz podršku helikoptera i dronova, i dalje traju.

Prema satelitskim snimcima, poplave je vjerovatno izazvalo odlamanje velikog komada leda s himalajskog glečera, oko 20 kilometara sjeveroistočno od graničnog prijelaza Rasuwa-Rasuwagadhi, objavio je "Himalayan Times". Tone leda i stijena potom su se obrušile u rijeku Bhotekoshi.

Vlada je saopćila da premješta raseljene stanovnike te angažuje vojsku i privatne operatere helikoptera u operacijama potrage i spašavanja.

Nepalska vojska i privatni operateri helikoptera zračnim putem su na sigurno prevezli 114 osoba.

U okrugu Chitwan u provinciji Bagmati zabilježen je najveći broj žrtava, 64, a slijede susjedni okruzi Dhading s 27 i Nawalparasi East s 22 poginule osobe.

Među nestalim turistima je više od 100 državljana Indije, 54 iz SAD-a, 34 iz Australije i 33 iz Velike Britanije. Nepalska policija saopćila je da se još 28 policajaca vodi kao nestalo.

Prema prvim izvještajima, poplave su uništile 19 mostova i 40-kilometarski dio ključne autoceste, prekinuvši saobraćajne veze i otežavši operacije spašavanja.

Nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Khanal rekao je da su poplave izazvale "ogromnu štetu" u nekoliko okruga, upozorivši da su zasad dostupne samo preliminarne informacije.

Pozvao je na pojačan oprez duž obala rijeka Bhotekoshi i Trishuli u okruzima Nuwakot, Dhading, Gorkha i Chitwan, gdje rizik i dalje postoji.

Vlada je proglasila okruge Rasuwa, Nuwakot i Dhading "područjima pogođenim katastrofom" na period od tri mjeseca.

Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima zatražila je od operatera helikoptera i dronova da koordiniraju operacije potrage i spašavanja s okružnim administracijama, sigurnosnim agencijama i lokalnim vlastima. Zaglavljenim stanovnicima savjetuje da pale vatru i proizvode dim kako bi signalizirali svoju lokaciju.

Indija, Kina i Svjetska banka brzo su pokrenule koordinaciju finansijske pomoći za spašavanje, pružanje pomoći i obnovu područja Nepala pogođenih poplavama, saopćilo je nepalsko Ministarstvo finansija.